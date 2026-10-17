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साउथ सिनेमा को बड़ा झटका! मशहूर संगीतकार देवा का 75 की उम्र में निधन, संगीत जगत में शोक की लहर

Music Composer Deva Dies: जाने-माने तमिल म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर देवा का शनिवार 17 अक्टूबर को चेन्नई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया. उनकी उम्र 75 वर्ष की थी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 17, 2026 12:38:59 PM IST

दिग्गज म्यूजिक कंपोजर देवा का निधन
दिग्गज म्यूजिक कंपोजर देवा का निधन


तमिल संगीतकार देवनेसन चोक्कालिंगम यानी देवा का शनिवार, 17 अक्टूबर को चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया. वह 75 वर्ष के थे. फिलहाल उनकी मौत की वजह सामने नहीं आई है. आइए जानते हैं संगीतकार देवा के बारे में.

कौन थे देवा?

तमिल लोक संगीत की एक मशहूर शैली ‘गाना’ की आवाज़ को मेनस्ट्रीम सिनेमा में लाने के लिए जाने जाने वाले देवा ने तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनके संगीत ने इस शैली को ज्यादा दर्शकों के बीच पॉपुलर बनाने में मदद की, जिससे उन्हें तमिल फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए पहचान मिली.

संगीतकार के करियर के बारे में

देवा ने शुरुआती प्रोजेक्ट्स के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन कुछ समय बाद फिल्मों से दूरी बना ली. इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन पोधिगई के साथ काम किया और वायलुम वाझवुम कार्यक्रम के लिए गाने लिखे. उन्होंने धनराज मास्टर से पियानो और जेबी कृष्णा से हारमोनियम व भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली. 1980 के दशक में उन्होंने कई भक्ति एल्बम भी बनाए और सैकड़ों भक्ति गीतों को अपनी आवाज और संगीत से सजाया.

रजनीकांत के टाइटवल कार्ड के लिए थीम भी बनाई

लगभग चार दशकों के करियर में संगीतकार देवा ने तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में 400 से ज़्यादा फ़िल्मों के लिए गाने और बैकग्राउंड स्कोर बनाए. उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत के टाइटल कार्ड के लिए मशहूर थीम भी बनाई, जिसका इस्तेमाल उनकी सभी फ़िल्मों में किया जाता है.देवा ने तमिल सिनेमा की कई सफल फिल्मों में संगीत दिया. इनमें ‘बाशा’, ‘अन्नामलाई’, ‘नट्टामई’, ‘आसाई’, ‘कधल कोट्टई’ और ‘नेरुक्कू नेर’ जैसी लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं.

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Tags: Deva Death NewsMusic Composer DevaTamil Music Composer Deva
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