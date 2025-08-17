साउथ की ये 5 हसीनाएं बनीं बॉलीवुड की रानी, सुपरस्टार्स के दिलों पर किया राज!

Famous South Indian Actresses: हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अदाकाराएं हैं, जिन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा मनवाने के बाद बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। इस लिस्ट में तमाम ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद लोग जानते भी नहीं कि वो साउथ से हैं। आज हम उन्हीं अभिनेत्रियों की लिस्ट शेयर करेंगे जो हैं तो साउथ सिनेमा से लेकिन,उनकी पहचान बॉलीवुड एक्ट्रेस के रूप में होती है। आइए जानते हैं उन पांच हसीनाओं के बारे में जिन्होंने साउथ से बॉलीवुड तक का सफर तय किया और सुपरस्टार्स के दिलों पर राज किया।

1. हेमा मालिनी







तमिल के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी हेमा मालिनी ने अपनी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म ‘ईदु साथीयम’ से की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में ‘सपनों का सौदागर’फिल्म के साथ डेब्यू किया और रातों-रात स्टार बन गईं। उनकी खूबसूरती और अभिनय ने कई लोगों को दीवाना बना दिया, जिसमें दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का नाम भी शामिल है।

2. रेखा

दूसरा नाम आता है रेखा का। तमिलनाडु में जन्मी रेखा ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की। बाद में उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया और कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी खूबसूरती और अभिनय के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके पीछे फिल्म जगत के बड़े-बड़े सितारों का नाम शामिल है जिसमें एक अमिताभ बच्चन भी थे।

3. श्रीदेवी

तमिलनाडु में जन्मी श्रीदेवी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म ‘हिम्मतवाला’ से डेब्यू किया और एक के बाद एक हिट फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है।

4. जया प्रदा

आंध्र प्रदेश में जन्मी जया प्रदा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और कई सुपरहिट फिल्मों में लीड रोल निभाया। उनकी खूबसूरती और अभिनय के लिए लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। अब एक्ट्रेस राजनीति का रुख कर चुकी है।

5. तमन्ना भाटिया







महाराष्ट्र में जन्मी तमन्ना भाटिया ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया और कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। उनकी खूबसूरती और जबरदस्त अदाकारी ने उन्हें लंबी-चौड़ी फैन फॉलोइंग दी। एक्ट्रेस अभी भी एक के बाद एक हिट फिल्मे दे रही हैं।