जब साउथ एक्ट्रेस का 14 मिनट लंबा सेक्स वीडियो हुआ लीक, दिखी कास्टिंग काउच की काली सच्चाई

Shruthi Narayanan Casting Couch Video: फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच किस कदर हावी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सैकड़ों क्या हजारों एक्ट्रेसेस ने अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में खुलकर बात की है. कुछ महिलाएं तो फिल्म इंडस्ट्री में ये सब सहने के बावजूद अपनी जुबान नहीं खोल पाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कहीं उन्हें काम मिलना न बंद हो जाये. बहरहाल, कास्टिंग काउच केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी हावी है. इसका एक उदाहरण इसी साल मार्च में देखने को मिला था जब तमिल टीवी एक्ट्रेस श्रुति नारायणन (Shruthi Narayanan) का एक 14 मिनट का कास्टिंग काउच सेक्स वीडियो लीक हो गया था.

श्रुति ने दी थी सफाई

इस आपत्तिजनक वीडियो के लीक होते ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया था. कुछ ने इसे कास्टिंग काउच के काले चेहरे के रूप में देखा था तो किसी ने इस वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाते हुए इसे AI से बना हुआ बताने की कोशिश की थी.

दरअसल, वीडियो में श्रुति ऑडिशन देती नजर आ रही थीं जिसमें वो टॉपलेस दिख रही थीं और लग रहा था कि किसी ने उन्हें बिन बताए रिकॉर्ड कर लिया था. वहीँ कुछ ने एक्ट्रेस की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से इसे AI के द्वारा बनाया हुआ बताया. जब ये वीडियो सामने आया तो श्रुति बेहद परेशान हो गईं. उन्होंने भी इसे AI जनरेटेड करार देते हुए सोशल मीडिया पर अपनी सफाई पेश की थी. उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था, जो भी लोग इस वीडियो को एक-दूसरे से शेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये एक मजाक का विषय और फनी कंटेंट हो सकता है. लेकिन मेरे और मेरे परिवार के लिए ये बहुत कठिन समय है. खासकर मेरे लिए ये बहुत कठिन समय है और इसे हैंडल करना और भी ज्यादा कठिन है.

श्रुति ने फैंस से की थी ये अपील

श्रुति ने आगे कहा था, मैं भी एक लड़की हूं, मेरी भी फीलिंग्स हैं और मेरे करीबियों की भी फीलिंग्स हैं लेकिन आप लोग हमारे लिए कंडीशन और बुरी बनाते जा रहे हैं. प्लीज इस वीडियो को और ज्यादा आग की तरह नहीं फैलाइए, क्या अगर आपके घर की महिलाएं ऐसी स्थिति में फंसती तो भी आप उनके वीडियो शेयर करते?क्या आप जानते हैं कि डीपफेक वीडियो या लीक वीडियो शेयर करना इंडिया में अपराध है?

आपको बता दें कि श्रुति ने तमिल टीवी सीरियल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और सोशल मीडिया पर वो काफी पॉपुलर हैं. उन्हें सिटाडेल: हनी बनी वेबसीरीज में भी देखा गया था जिसमें वरुण धवन और सामंथा ने मुख्य भूमिका निभाई थी.