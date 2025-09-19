इंटीमेट सीन के लिए Akshay Kumar की एक्ट्रेस को किया मजबूर, 7 बार की सुसाइड की कोशिश!
South Movies Actress: अक्षय कुमार की फिल्म में लीड रोल निभाने वालीं एक्ट्रेस को इंटीमेट सीन के लिए मजबूर किया गया था. इंटीमेट सीन के लिए मजबूर करने पर एक्ट्रेस का कहना था कि वह आदमियों के सामने ऐसा नहीं कर सकती थीं.

By: Prachi Tandon | Published: September 19, 2025 10:34:01 AM IST

Akshay Kumar Movie Actress: फिल्मी दुनिया की ग्लैमरस लाइफ हर साल हजारों लोगों को अपनी तरफ खींचती है. जिसमें से कई सितारे बन जाते हैं और कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं. आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. लेकिन, फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक्ट्रेस ने सात बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी. 

इंटीमेट सीन के लिए एक्ट्रेस को किया गया मजबूर

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस मोहिनी (Actress Mohini) ने अपने करियर में कई हिट मूवीज दी हैं. लेकिन, एक फिल्म थी जिसमें उन्हें इंटीमेट सीन देने के लिए मजबूर किया गया था. मोहिनी ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ‘उदल तझुवा’ में इंटीमेट सीन के लिए मजबूर किया गया था. डायरेक्टर आरके सेल्वामणि चाहते थे कि वह स्विम सूट वाला सीन करें. लेकिन, एक्ट्रेस इसके लिए कंफर्टेबल नहीं थीं.

एक्ट्रेस मोहिनी (Actress Mohini Movies) का कहना था, वह रोईं और सीन करने से मना भी किया. तब शूट आधे दिन के लिए रोक दी गई. उन्होंने समझाया कि तैरना भी नहीं आता है. वह आदमियों के सामने यह नहीं कर सकती हैं. मोहिनी का कहना था, उस समय फीमेल ट्रेनर न के बराबर होती थीं. ऐसे में वह इसे इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं. तब उन्होंने ऐसा लगा कि इस सीन को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. एक्ट्रेस का कहना था, उनके मना करने बावजूद उन्हें सीन शूट करना पड़ा था. 

7 बार की थी सुसाइड की कोशिश 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस मोहिनी ने सिनेमा विकटन को एक इंटरव्यू दिया था. इस इंटरव्यू में मोहिनी ने खुद बताया था कि उनकी साल 1991 में शादी हुई थी जब वह 23 साल की थीं. एक्ट्रेस का कहना था वह परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जी रही थीं, लेकिन तब उन्हें अहसास हुआ वह डिप्रेशन में हैं. उनकी जिंदगी में कोई गड़बड़ नहीं थी, फिर भी वह डिप्रेशन में थीं. उन्होंने उस समय एक नहीं, बल्कि सात बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी. 

अक्षय कुमार की फिल्म में कर चुकी हैं काम

मोहिनी (Mohini and Akshay Kumar Movie) ने अपने करियर में ऐसे तो 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. लेकिन, वह सिर्फ एक बार बॉलीवुड मूवी में नजर आई हैं. मोहिनी ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म डांसर में काम किया था. यह फिल्म साल 1992 में रिलीज हुई थी. इसके बाद एक्ट्रेस कभी बॉलीवुड फिल्मों में नजर नहीं आईं. 

