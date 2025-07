सुपस्टार धनुष की Film “D54” First Look Out! सोशल मीडिया पर बना संसेशन, देखकर लग रहा है फाद देंगी थिएटर के पर्दे

South Actor Dhanush Film “D54” First Look Out: साउथ के पॉपुलर एक्टर धनुष अकसर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। फैंस उनकी अदाकारी के दीवाने और उनकी फिल्मों का बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, ऐसे में एक्टर धनुष के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, दरअसल, सुपस्टार धनुष की आने वाली फिल्म “D54” का पहला लुक आया सामने आ गया है, जिसे विग्नेश राजा डायरेक्ट कर रहे हैं। “D54” के पोस्टर में धनुष का लुक देखने के बाद फैंस का क्रेज इस फिल्म को लेकर बढ़ रहा है और अब हर कोई इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

टीम के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया फिल्म “D54” के पहले पोस्टर में धनुष बेहद इंटेंस नजर आ रहे हैं, और आस पास का वातावरण बेहद शंत दिख रहा है, लेकिन ये तुफान के आने स पहले की शांती जैसी हैं। पोस्टर को देख सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। ऐसा कहा जा सकता है कि Vignesh Raja’s film D54 में सुपस्टार धनुष की अदाकारी एक बार फिर हर किसी को हैरान कर देने वाली है, फिल्म थिएटर पर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देगा और थिएटर के पर्दे फाद देंगी। इस फिल्म को विग्नेश राजा डायरेक्ट कर रहे हैँ। फिल्म “D54” के पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है- ‘कभी-कभी खतरनाक बने रहना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका होता है।’ इस फिल्म फिल्म की शूटिंग आज यानी 10 जुलाई से शुरू होने जा रही है, फिलहाल अभी तक रिलीज डेट सामने नहीं आई है।

Sometimes staying dangerous is the only way to stay alive.#D54 starring @dhanushkraja – On floors from today. Produced by @IshariKGanesh @VelsFilmIntl

A film by @vigneshraja89 💥

A @gvprakash Musical 🎶@ThinkStudiosInd@alfredprakash17 @thenieswar@ksravikumardir pic.twitter.com/CyGZH3LuQV

— Think Studios (@ThinkStudiosInd) July 10, 2025