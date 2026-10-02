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Sourav Joshi: सब्सक्राइबर समझकर जिसे किया हैलो, उसी ने कर दिया यूट्यूबर का परिवार के सामने कांड! पीछा किया तो…

Sourav Joshi Harassment Case: उत्तराखंड के हल्द्वानी में यूट्यूबर सौरव जोशी और उनके परिवार के साथ कथित तौर पर बदतमीजी हुई है. जिसका पूरा वाकया यूट्यूबर ने शेयर किया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी बात.

By: Shristi S | Published: October 2, 2026 7:59:27 PM IST

हल्द्वानी में यूट्यबर सौरव जोशी के साथ बदतमीजी
हल्द्वानी में यूट्यबर सौरव जोशी के साथ बदतमीजी


Sourav Joshi Harassment Incident: यूट्यूबर सौरव जोशी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में अपने और परिवार के साथ गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 कथित तौर पर हुई बदतमीजी को लेकर चौंकाने वाला अनुभव साझा किया है. उनका कहना है कि वह पत्नी और दो भाइयों के साथ कार से जा रहे थे, तभी एक कार में सवार कुछ लोग उनके पास आए. सौरव ने पहले उन्हें अपने सब्सक्राइबर समझकर हाय- हैलो किया, लेकिन कुछ ही देर में मामला गाली-गलौज तक पहुंच गया. सौरव ने अपने व्लॉग में इस घटनाक्रम का जिक्र किया है.

सब्सक्राइबर समझकर किया हाय-हैलो

सौरव के मुताबिक, वह अपनी पत्नी और दो भाइयों के साथ गाड़ी चला रहा था, तभी ग्रुप उनके पास आया. उसने कहा कि उन्होंने उसे सब्सक्राइबर समझकर हाय-हैलो किया. इसके बजाय, उसने आरोप लगाया कि उन्होंने उसके साथ दो बार बदसलूकी की. सौरव ने कहा कि उसे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने दावा किया कि उनके बीच पहले कोई बहस या लड़ाई नहीं हुई थी. फिर उसने उन आदमियों की कार का पीछा करने और घटना का कारण जानने का फैसला किया. हालांकि, सौरव ने दावा किया कि उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और भाग गए.

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सौरव ने किया कार का पीछा

सौरव ने कहा कि बाद में उसकी पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया और गाड़ी की डिटेल्स दीं. बाद में, उसे और उसके परिवार को कथित तौर पर हल्द्वानी चौपाटी पर कार मिली. हालांकि, जब तक वे लोकेशन पर पहुंचे, तब तक वे आदमी कथित तौर पर वहां नहीं थे. सौरव ने दावा किया कि वे कार छोड़कर मौके से भाग गए थे.

पीछा करने पर लोग गायब थे- सौरव

यूट्यूबर के मुताबिक, फोन सहित कुछ सामान अभी भी कार के अंदर था. उन्होंने सवाल किया कि अगर उन लोगों को अपने काम पर भरोसा था, तो उन्होंने अपना सामान पीछे क्यों छोड़ा. सौरव ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को क्या मिला, कार खुली है, खिड़कियां खुली हैं, वे सब कुछ पीछे छोड़ गए. अगर वे इतने डरे हुए हैं, तो वे ऐसी चीजें क्यों करते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि वह और उनका परिवार किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे और अगर उनका सामना उन लोगों से होता भी, तो वे झगड़ा शुरू नहीं करते.

इसलिए घर पर रहना पसंद- सौरव

इस घटना ने सौरव को यह भी बताने के लिए प्रेरित किया कि ऐसे अनुभवों ने घर के अंदर रहने के उनके फैसले को कैसे प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि वह अक्सर घर से ही कंटेंट बनाना पसंद करते हैं, जहां वह अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और उन स्थितियों से बच सकें जिनसे उन्हें असहज महसूस हो. सौरव ने बताया कि कभी-कभी बाहर जाने पर लोगों के साथ उनके बुरे अनुभव हो सकते हैं, इसलिए वह घर पर रहना पसंद करते हैं.

उन्होंने कहा कि उनका ध्यान वीडियो बनाने, अपने परिवार के साथ समय बिताने और बेवजह के झगड़ों से बचने पर है. ये आरोप पूरी तरह से सौरव जोशी द्वारा वीडियो में दिए गए अकाउंट से आए हैं. दी गई जानकारी कथित गलत काम और छोड़ी गई कार की हालत के दावों को साबित नहीं करती है. सौरव के अकाउंट ने तब से ऑनलाइन ध्यान खींचा है, खासकर एनकाउंटर और उसके बाद की घटनाओं की डिटेल्स के लिए. 

Tags: sourav joshi
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