Sorab Bedi Girlfriend: कौन हैं डेलनाज़ दारूवाला ? जिनके साथ सौरब बेदी ने शेयर की थीं सीजलिंग तस्वीरें; आखिर क्या है माजरा?

Sorab Bedi Girlfriend: रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी सौरब बेदी ने सोशल मीडिया पर डेलनाज़ दारूवाला के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत शुरू कर दी है. MTV के स्प्लिट्सविला X6 से फेमस हुए एक्टर ने 16 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए डेलनाज़ के साथ अपने रिश्ते को पब्लिक किया था. हालांकि, कुछ घंटों बाद तस्वीरें हटा ली गईं, जिससे ऑनलाइन और ध्यान खींचा गया.

जहां नेटिज़न्स अभी भी सोच रहे हैं कि सौरब बेदी ने डेलनाज़ दारूवाला के साथ अपनी इंटिमेट तस्वीरें क्यों हटा दीं, वहीं हर कोई उनकी रूमर्ड लेडीलव के बारे में और जानने के लिए भी उत्सुक है. आइए जानें कि वो कौन हैं?

डेलनाज़ दारूवाला कौन हैं?

डेलनाज़ दारूवाला एक फैशन इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं जिन्हें बैकस्टेज डायरेक्शन और मॉडल कोऑर्डिनेशन का अनुभव है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने लैक्मे फैशन वीक, सब्यसाची प्रेजेंटेशन और FDCI शो जैसे बड़े फैशन इवेंट्स में काम किया है. वो द वेडिंग चिक्स, एक वेंचर जिसे उन्होंने को-फाउंड किया था, और रिफाइनरी से भी जुड़ी हुई हैं, जहाँ वह पार्टनर हैं. उनके प्रोफेशनल काम में फैशन शो को कोऑर्डिनेट करना, बैकस्टेज ऑपरेशन मैनेज करना और मॉडल लॉजिस्टिक्स की देखरेख करना शामिल है.

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मलाइका से है खास कनेक्शन

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेलनाज़ कथित तौर पर मलाइका अरोड़ा के सोशल सर्कल का भी हिस्सा हैं. सौरब बेदी ने पहले भी अपने फैशन इंडस्ट्री कनेक्शन के ज़रिए मलाइका से मिलने के बारे में बात की थी, जिसमें डेलनाज और वाहबिज मेहता शामिल थे. मलाइका ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके डेलनाज़ को जन्मदिन की बधाई दी.

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