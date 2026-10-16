सोराब बेदी ने पहले डेलनाज दारूवाला संग शेयर की लिपलॉक करते हुए तस्वीर, बताया गर्लफ्रेंड; हुए ट्रोल तो डिलीट कर दी फोटोज

सोराब बेदी और डेलनाज दारूवाला एक बार फिर अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में सौरभ ने सोशल मीडिया पर डेलनाज को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए कुछ बोल्ड और रोमांटिक तस्वीरें शेयर की थीं. हालांकि, अब ये तस्वीरें उनके अकाउंट पर दिखाई नहीं दे रही हैं. तस्वीरें हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. वहीं, यूजर्स भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

सोराब बेदी ने लिपलॉक वाली तस्वीर भी शेयर की

सोराब बेदी की पोस्ट की गई तस्वीरों की सीरीज़ में वो डेलनाज दारूवाला संग रोमांटिक पोज देते दिखे. एक तस्वीर में दोनों मिरर के सामने किस करते दिख रहे. वहीं, दूसरी तस्वीर में दोनों बोल्ड अंदाज में दिख रहे हैं. इसके अलावा कुछ में मंदिर जाना और हॉलीडे मनाते देखा गया. हालांकि, अब ये तस्वीरें डिलीट हो गई हैं, लेकिन यूजर्स द्वारा इसे वायरल किया जा रहा है.

सोराब बेदी ने क्या लिखा?

डेलनाज़ के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए सोरब ने लिखा, ‘इज्जत से कमेंट करना, तुम्हारी भाभी है.’ इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर करने के तुरंत बाद, कपल को बहुत हेट और क्रिटिसिज्म मिलने लगा, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट हटा दिया.

एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर जीविका ने एक पोस्ट में दावा किया कि सोराब और डेलनाज़ काफी समय से डेटिंग कर रहे थे और निहारिका तिवारी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ कैमरे के लिए और ब्रांड डील्स पाने के लिए था.

निहारिका और सोराब के ब्रेकअप के बारे में

बीते महीने सितंबर में निहारिका तिवारी ने सोशल मीडिया पर सोराब बेदी से ब्रेकअप की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि उनका रिश्ता सच्चा था, लेकिन भविष्य, खुद की तरक्की और मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलग होने का फैसला किया. साथ ही उन्होंने लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की थी.

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