Sofia Lips Filler Surgery: मॉडल को भारी पड़ा बड़े होंठों का क्रेज, घर पर खुद लगाया फिलर; जानें क्या हो सकते हैं नुकसान

Sofia Lips Filler Surgery: खूबसूरत दिखने के लिए लोग कई तरह की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं. लेकिन कभी-कभी सुंदर दिखने की चाह जानलेवा भी साबित हो सकती है. ब्रिटेन की मॉडल सोफिया लिप्स ने डॉक्टरों के ज्यादा फिलर लगाने से मना करने के बाद घर पर ही अपने होंठों में इंजेक्शन लगा लिया. इस घटना के बाद एक बार फिर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और उससे जुड़े खतरों पर चर्चा शुरू हो गई है.

कौन हैं सोफिया लिप्स और क्यों हैं चर्चा में?

ब्रिटेन की मॉडल सोफिया लिप्स अपने बड़े होंठों की वजह से चर्चा में रहती हैं. उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवाने और गुड़िया जैसा लुक पाने का शौक है. अपने लुक में बदलाव करने के लिए वह पहले भी कई तरह की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवा चुकी हैं. कुछ समय पहले सोफिया ने अपने होंठों में पहले से भरा हुआ फिलर निकलवा दिया था. वह अपना प्राकृतिक लुक वापस पाना चाहती थीं. लेकिन उन्हें यह लुक ज्यादा समय तक पसंद नहीं आया और उन्होंने दोबारा अपने होंठ बड़े करवाने का फैसला किया. इसके बाद वह होंठों में और फिलर भरवाने के लिए एक क्लिनिक पहुंचीं. हालांकि, डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया.

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डॉक्टरों ने ज्यादा फिलर लगाने से क्यों किया मना?

जब सोफिया दोबारा होंठों में फिलर भरवाने के लिए क्लिनिक गईं, तो डॉक्टरों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके होंठ पहले से ही काफी खिंचे हुए थे. ऐसे में और फिलर भरने से उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता था. डॉक्टरों को डर था कि ज्यादा फिलर लगाने से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. लेकिन डॉक्टरों की सलाह मानने के बजाय सोफिया ने खुद ही अपने होंठों में फिलर लगाने का फैसला कर लिया. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि होंठों में फिलर भरवाना एक मेडिकल प्रक्रिया है. इसे गलत तरीके से करने पर गंभीर परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से फिलर लगाने या इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

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