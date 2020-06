Sooryavanshi and Ranveer Singh 83 Movie Release In Theater: कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते फिल्म इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है. कोरोना के चलते थिएटर में कोई फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है. दर्शक भी बड़े पर्दे पर फिल्म देखने को बेकरार हो रहे हैं. लगता है अब उनकी यह इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी. ताजा अपडेट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म ‘सूर्यवंशी’ और रणवीर सिंह की ’83’ दीवाली और क्रिसमस के वक्त रिलीज होंगी.

बीते लगभग 4 महीने से बॉलिवुड फैन्स बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का एक्सपीरिएंस मिस कर रहे हैं. कई बड़ी फिल्में रिलीज का इंतजार कर रही हैं. अब INOX और PVR थिअटर्स की तरफ से ट्वीट है, जो दर्शकों को खुश कर सकता है. ट्वीट में रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘सूर्यवंशी’ और कबीर खान की ’83’ की रिलीज की घोषणा की गई है.

ट्वीट में लिखा है कि सभी अपने कैलेंडर में तारीखें नोट कर लें. हम इस साल दिवाली पर रोहित शेट्टी की ‘सूर्यवंशी’ और क्रिसमस पर कबीर खान की ’83’ ला रहे हैं. अक्षय कुमार, रणवीर सिंह स्टारर फिल्म सूर्यवंशी’ मार्च में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से इसकी रिलीज रोक दी गई थी. वहीं रणवीर और दीपिका की ’83’ भी अप्रैल में रिलीज होनी थी.

Mark your calendars!

We are getting ready to bring you Rohit Shetty’s Sooryavanshi on Diwali and Kabir Khan’s 83 on Christmas THIS YEAR!! pic.twitter.com/bzPh8w4aqS

— INOX Leisure Ltd. (@INOXMovies) June 30, 2020