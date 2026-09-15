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Disha Salian Case: ‘मैं अब चुप नहीं रहूंगा’, दिशा सालियान केस पर Sooraj Pancholi ने तोड़ी चुप्पी, कहीं ऐसी-ऐसी बातें; जानकर रह जाएंगे हैरान

Sooraj Pancholi Disha Salian Case: बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब उनका नाम सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड केस से जुड़ा. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन ने हाल ही में दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत की जांच शुरू करने के लिए FIR दर्ज की है.

By: Heena Khan | Published: September 15, 2026 8:19:19 AM IST

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Sooraj Pancholi Disha Salian Case: बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब उनका नाम सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड केस से जुड़ा. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन ने हाल ही में दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत की जांच शुरू करने के लिए FIR दर्ज की है. सोमवार को न्यूज़ एजेंसी ANI के सबसे नए अपडेट के मुताबिक, वकील नीलेश ओझा, जो कानूनी कार्रवाई में सतीश सालियान का बचाव कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के संबंध में CBI द्वारा दर्ज की गई FIR में शिवसेना-UBT नेता आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, रिया चक्रवर्ती और परमबीर सिंह के नाम शामिल हैं.

क्या बोले सूरज पंचोली? 

हालांकि, इस विवाद के बीच सूरज ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया है. एक्टर ने अपने पोस्ट में कहा है कि वो दिशा से कभी नहीं मिले और उनके केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘पिछले कुछ सालों से, मेरा नाम स्वर्गीय दिशा सालियन की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़े विवाद में अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों के ज़रिए घसीटा जा रहा है. मैं यह ज़ोर से और बहुत साफ़-साफ़ कहना चाहता हूँ! एक्टर ने आगे कहा, “मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी स्वर्गीय दिशा सालियन से सीधे या इनडायरेक्टली नहीं मिला हूँ. मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी आदित्य ठाकरे से नहीं मिला हूँ! सच कहूँ तो यह बहुत गलत और बहुत परेशान करने वाला है कि मेरा नाम किसी ऐसी चीज़ में घसीटा जा रहा है जिससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है, खासकर तब जब इस मामले से मुझे जोड़ने वाला कोई सबूत या प्रूफ़ नहीं है.”

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मैं लंबे समय तक चुप रहा क्योंकि- सूरज पंचोली 

इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा, “मैं लंबे समय तक चुप रहा क्योंकि मैं अपने बारे में लिखी गई हर रिपोर्ट या हर कहानी का जवाब नहीं देना चाहता था. लेकिन जब वही चीज़ बार-बार होती रहती है, तो एक समय ऐसा आता है जब आपको अपने लिए बोलना पड़ता है. इस मामले के बारे में, CBI/पुलिस पहले ही मेरी जाँच कर चुकी है और एजेंसियों ने लगभग 4-5 साल पहले मेरा बयान दर्ज किया था.”

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‘मैं सब बताने के लिए तैयार हूं’

उन्होंने आगे कहा, “मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है! अगर किसी जांच एजेंसी को लगता है कि उन्हें मुझसे फिर से पूछताछ करने या मुझसे कोई और जानकारी चाहिए, तो मैं पूरी तरह से सहयोग करने और किसी भी जांच के लिए खुद को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं. मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा नाम इस तरह की किसी चीज़ में घसीटे जाने से पहले तथ्यों की जांच की जाए. मैं दिवंगत दिशा सालियान की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़े हालात की निष्पक्ष और पूरी CBI जांच का पुरजोर समर्थन करता हूं.”

सूरज ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “किसी की ज़िंदगी और कैरेक्टर के बारे में राय बनाने से पहले प्लीज़ चीज़ों को वेरिफ़ाई कर लें. क्योंकि टेलीविज़न पर चर्चा में आने वाले हर नाम के पीछे एक असली इंसान, एक असली परिवार और एक असली ज़िंदगी होती है. मैं बहुत समय से चुप रहा हूँ, लेकिन मैं अपना नाम लगातार किसी ऐसी चीज़ में नहीं घसीटने दूँगा जिससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है. मुझे कानून पर भरोसा है. मुझे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर भरोसा है. और मुझे भरोसा है कि आखिरकार सच सामने आएगा. फैक्ट्स को बोलने दो. इन्वेस्टिगेशन को बोलने दो. सच को बोलने दो. जय हिंद.”’

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Tags: Disha Salian CaseSooraj Pancholi
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