भारत ही नहीं पूरे देश में टॉप ट्रेंड कर चुकी है ये सीरीज, IMDb पर मिली 9.3 रेटिंग, 5 एपिसोड में दिखाया शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला

Sonyliv Web Series: ओटीटी पर एक से बड़कर एक फिल्म और वेबी सीरीज का भंडार है, जो थ्रिलर, स्सपेंस और क्राइम से भरी हुई है, जो लोगों को भी बेहद पसंंद आई है। ऐसे ही एक फिल्म हम आपके लिए लाए हैं, जिसने रिलीज होने के बाद Ott पर धमाल मचा दिया था और देश की टॉप रेटेड सीरीज में से बन गई थी। हम बात कर रहे हैं 2020 में रिलीज हुई ‘स्कैम 1992’, जो देश के सबसे बड़े स्कैम पर आधारित थी। इस सुपर डुपर हिट सीरीज में प्रतीक गांधी (Pratik Gandhi) अहम किरदार में नजर आए हैं, जो इस समय अपनी हालिया सीरीज ‘सारे जहां से अच्छा’ (sare jahan se accha) को लेकर सुर्खियां में बने हुए हैं।

शेयर बाजार के बड़े घोटाले पर आधारित है सीरीज ‘स्कैम 1992’ की कहानी ( Series ‘Scam 1992’ Story Based On The Big Stock Market Scam)

1992 के दौरान हुए शेयर बाजार के बहुत बड़े घोटाले पर आधारित इस सीरीज ‘स्कैम 1992’, ने रिलीज के बाद पूरा Ott प्लेटफॉर्म हिलाकर रख दिया था। सीरीज की शुरुआत हर्षद मेहता के एक साधारण से जीवन से होती है और फिर दिखाया है कि वह ‘बिग बुल’ कैसे बनते हैं। सीरीज ‘स्कैम 1992’ की कहानी में दिखाया गया है कि हर्षद के पिता एक कपड़े के प्यापारी होते है, लेकिन उनका ये काम बंद हो जाता है, जिसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो जाती और तंगी से बेहद परेशानी आने लगती हैं। घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हर्षद शेयर मार्केट का रुख कर लेता है और उसके बाद बिना गलत काम और गलत उसूल के आगे बढ़ने का फैसला लेता है और शेयर मार्केट में उनका बड़ा नाम बन भी जाता है। इसके बाद हर्षद काफी अमीर हो जाता है और अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी खोलता है। वहीं मनी मार्केट में आने के बाद हर्षद बैंकों के साथ लेना-देना का काम शुरू करता है। लेकिन हर्षद की एक गलती की वजह से एक पत्रकार को उसके काले कारनामों का पता लग जाता है और यह मामला हर जगह फैलने लगता है, जिसके बाद एक बेहद बड़े घोटाले का खुलासा होता है। लोगों को इस सीरीज ‘स्कैम 1992’, की कहानी बेहद ज्यादा पसंद आई थी, यहीं वजह से कि रिलीज के कुछ ही दिनों में यह सीरीज टॉप ट्रेंडिंग सीरीज में से एक बन गई थी।

सीरीज ‘स्कैम 1992’ को आईएमडीबी पर मिली है 9.3 रेटिंग ( Series ‘scam 1992’ Has Got 9.3 Rating On IMDb)

बता दें कि सीरीज ‘स्कैम 1992’ का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है और प्रतीक गांधी ने के अलावा इस सीरीज में श्रेया धनवंतरी (Shreya Dhanwanthary), हेमंत खेर (Hemant Kher) और शादाब खान (Shadaab Khan) जैसे पॉपुल सितारे भी नजर आए हैं। अगर आप भी इस सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज ‘स्कैम 1992’ को देखना चाहते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘सोनी लिव’ (Sony Liv) पर देख सकते हैं और बता दें कि सीरीज ‘स्कैम 1992’ को आईएमडीबी पर 9.3 रेटिंग मिली है।