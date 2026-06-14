दिमाग हिला देगी Sony LIV की ये सीरीज, सच्ची घटना पर है आधारित, कुल 8 एपिसोड में खड़े कर देगी रोंगटे खड़े

OTT Watch: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम थ्रिलर कंटेंट की भरमार है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को भी सामने लाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. Sony LIV की वेब सीरीज ‘मानवत मर्डर्स’ ऐसी ही एक कहानी है, जो लोगों को 1970 के दशक के महाराष्ट्र में ले जाती है. ये सिर्फ एक सीरियल किलिंग केस की कहानी नहीं है, बल्कि अंधविश्वास, डर और इंसानी सोच के उस अंधेरे पक्ष को भी उजागर करती है जिसने कई बेगुनाह जिंदगियों को निगल लिया था.

सीरीज की सबसे खास बात ये है कि इसकी कहानी किसी काल्पनिक घटना पर नहीं, बल्कि एक वास्तविक हत्याकांड पर आधारित है. यही वजह है कि हर एपिसोड के साथ बढ़ता रहस्य और सामने आते तथ्य लोगों को अंत तक बांधे रखते हैं. अगर आप ऐसी वेब सीरीज की तलाश में हैं जिसमें सस्पेंस, जांच-पड़ताल और सच्ची घटनाओं का रोमांच एक साथ देखने को मिले, तो ये शो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है.

सच्ची घटनाओं से प्रेरित है ‘मानवत मर्डर्स’

‘मानवत मर्डर्स’ महाराष्ट्र के परभणी जिले के मानवत गांव में हुई एक सनसनीखेज घटना पर आधारित है. साल 1972 से 1974 के बीच इस छोटे से गांव में महिलाओं की रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया था. एक के बाद एक हो रही इन वारदातों ने न केवल स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया था, बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बन गई थी.

मामला इतना पेचीदा था कि लंबे समय तक किसी को समझ नहीं आया कि आखिर इन हत्याओं के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है. हर नई घटना के साथ रहस्य और गहराता चला गया. गांव के लोग दहशत में जीने लगे थे और अफवाहों का दौर भी तेज हो गया था.

8 एपिसोड में सिमटी है रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

‘मानवत मर्डर्स’ की कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित उन रहस्यमयी हत्याओं के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिन्होंने कभी पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था. मूल रूप से मराठी भाषा में बनी ये सीरीज हिंदी लोगों के लिए भी Sony LIV पर उपलब्ध है. 4 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं, जिनकी अवधि लगभग 31 से 50 मिनट के बीच है. सीमित एपिसोड्स में तैयार की गई ये सीरीज बिना किसी अनावश्यक खिंचाव के अपनी कहानी को प्रभावशाली ढंग से पेश करती है और हर एपिसोड के साथ रहस्य को और गहरा करती जाती है.

कैसी है सीरीज की रेटिंग और स्टारकास्ट?

क्राइम और इन्वेस्टिगेशन ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों के बीच ‘मानवत मर्डर्स’ को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. IMDb पर इस सीरीज को 7.1 की रेटिंग प्राप्त हुई है. इसका निर्देशन आशीष अविनाश बेंडे ने किया है, जबकि कहानी और स्क्रीनप्ले गिरीश जोशी ने तैयार किया है. कलाकारों की बात करें तो आशुतोष गोवारिकर ने जांच अधिकारी रमाकांत कुलकर्णी की भूमिका निभाई है. उनके अलावा साई ताम्हणकर, मकरंद अनासपुरे, सोनाली कुलकर्णी और मयूर खांडगे जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आते हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से कहानी को और प्रभावशाली बनाया है.