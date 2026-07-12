80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस, जिसकी हाइट और बोल्डनेस बन गई अभिशाप, नहीं मिलती थीं फिल्में, फिर छोड़ दी मनोरंजन इंडस्ट्री

हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उनका नाम है सोनू वालिया. एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरती और बेबाक एक्टिंग से उस वक्त रेखा जैसी महान अभिनेत्री के सामने भी फिल्मफेयर अवार्ड जीत लिया था. वह एक ऐसी बोल्ड और पढ़ी लिखी हसीना थीं, जो रातोंरात लोगों के नजरों में आ गई थीं. हालांकि, फिर अचानक कामयाबी के उस ऊंचे मुकाम से वह सीधे गुमनामी में चली गईं. फिल्म ‘खून भरी मांग’ से चर्चित सोनू वालिया ने सिने पर्दे पर आते ही तहलका मचा दिया था.

मॉडलिंग में महारत थी हासिल

सोनू वालिया अपने वक्त की एक ग्लैमरस मॉडल रही हैं. एक्ट्रेस एक ब्यूटी पेजेंट विजेता हैं, जिन्होंने 1985 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था. इतना ही नहीं मॉडलिंग के अलावा अभिनेत्री ने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में बाकायदा डिग्री हासिल की है.

हाइट बन गई अभिशाप!

सोनू वालिया की लंबाई लगभग 5 फीट 8 इंच थी. जो उस दौर में उनकी सबसे बड़ी खासियत मानी गई. लेकिन कहा जाता कि यही खूबी उनके करियर के लिए एक अभिशाप बन गई. उस दौर के बड़े-बड़े मेल सुपरस्टार्स उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से कतराने लगे. क्योंकि पर्दे पर हीरो का कद हीरोइन से छोटा दिखना लोग अच्छा नहीं मानते. मेकर्स उन्हें कहने लगे तुम या तो हीरो को धोखा देने वाली बन जाओ या फिर विलन की प्रेमिका. नतीजा यह हुआ कि फिल्म ‘खून भरी मांग’ में अपनी शानदार नेगेटिव भूमिका के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने के बाद भी सोनू वालिया को मुख्यधारा के अच्छे रोल्स मिलने बंद हो गए.

फिर अचानक हो गईं गायब

एक समय ऐसा आया कि अभिनेत्री को कुछ बीग्रेड फिल्में और छोटे-मोटे टीवी सीरियल्स में काम करने पड़े. इसके बाद उन्होंने अचानक इस चमचमाती दुनिया से अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ लिया. उन्होंने एक एनआरआई से शादी की. लेकिन किस्मत ने यहां भी धोखा दिया और उनके पति का अचानक देहांत हो गया. बाद में दोबारा शादी करके वो अमेरिका शिफ्ट हो गई और पूरी दुनिया से कट गई.

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