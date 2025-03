Sonu Sood की पत्नी सोनाली सूद का हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल में कराया गया भर्ती

मुंबई: बॉलीवुड इंडस्ट्री का मसीहा कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की पत्नी, सोनाली सूद का मुंबई-नागपुर हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है. बता दें, यह एक्सीडेंट 24 मार्च को हुआ, जिस दौरान उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई. दुर्घटना के समय सोनाली के साथ उनकी बहन का बेटा और एक अन्य महिला भी कार में मौजूद थीं। दुर्घटना के बाद सोनाली सूद को नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अभिनेता सोनू सूद हादसे की खबर मिलते ही 25 मार्च की सुबह नागपुर अस्पताल पहुंचे और फिलहाल वह अपनी पत्नी के साथ हैं और उनकी देख-रेख कर रहे हैं. बता दें, इस हादसे को लेकर सोनू सूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोनाली अब ठीक हैं और किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है। उन्होंने इसे ईश्वर का आशीर्वाद बताते हुए कहा, “यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि वह बिना किसी बड़ी हानि के बच निकलीं। ओम साई राम।”

#WATCH | Nagpur, Mahrashtra | Sonu Sood’s wife, Sonali Sood, and sister-in-law, Sunita, got injured in an accident on the flyover located on Wardha Road in Nagpur. The car in which Sonali Sood was sitting hit the truck from behind. The accident happened at 10.30 pm on Monday… pic.twitter.com/wJaBMHVPBx

