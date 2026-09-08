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दिल्ली इमारत हादसे पर सोनू सूद का फूटा गुस्सा, छात्रों के लिए की सस्ते हॉस्टल की मांग; जानिए एक्टर ने क्या कहा

Sonu Sood: दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन की एक गली में लड़कों के पीजी वाली 50 साल पुरानी पांच मंजिला इमारत ढह गई. इसमें कई बच्चों की जान चली गई. इस पर अभिनेता सोनू सूद का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने छात्रों के लिए किफायती और अच्छे हॉस्टल देने की बात कही.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 8, 2026 5:38:52 PM IST

सोनू सूद ने दिल्ली में इमारत गिरने वाली दर्दनाक घटना पर दी प्रतिक्रिया
सोनू सूद ने दिल्ली में इमारत गिरने वाली दर्दनाक घटना पर दी प्रतिक्रिया


दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास स्थित सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से सात छात्रों की मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे पर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने छात्रों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने सरकार से छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती छात्रावास बनाने की मांग की.

सोनू सूद ने क्या कहा?

सोनू सूद ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे शहर में घर छोड़ते हैं. लेकिन क्या हम उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह दे रहे हैं? दिल्ली में लगभग 7 लाख छात्र नामांकित हैं, जबकि छात्रावास की क्षमता मुश्किल से 30,000 है – यानी हर 31 में से सिर्फ 1 छात्र को ही छात्रावास मिलता है. विश्वविद्यालयों के आसपास की खाली सरकारी जमीनों की पहचान करके वहां सुरक्षित और किफायती छात्र छात्रावास क्यों नहीं बनाए जाते? विश्वविद्यालयों को परिसर में और अधिक आवास बनाने के लिए अतिरिक्त भवन निर्माण की अनुमति भी दी जा सकती है.’

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छोटा सा बदलाव किसी को सुरक्षित कर सकता है

अभिनेता ने आगे कहा, ‘कभी-कभी, नीति में एक छोटा सा बदलाव किसी के सबसे बड़े सपनों की रक्षा कर सकता है. छात्रों को सुरक्षा मिलती है. अभिभावकों को मानसिक शांति मिलती है. विश्वविद्यालय और सरकारें राजस्व अर्जित करती हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जीवन की रक्षा करते हैं.’

क्या कार्रवाई हुई?

इमारत ढहने वाली दर्दनाक घटना पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सत्य निकेतन बिल्डिंग के मालिक हरिराम गुप्ता और उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि उनके बेटे महेश गुप्ता को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

यह खबर भी पढ़ें: टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद आमेर में उबाल, बंद हुईं दुकानें और महल के सभी रास्ते; फोर्स तैनात

Tags: sonu sood
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