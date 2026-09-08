दिल्ली इमारत हादसे पर सोनू सूद का फूटा गुस्सा, छात्रों के लिए की सस्ते हॉस्टल की मांग; जानिए एक्टर ने क्या कहा

दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास स्थित सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से सात छात्रों की मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे पर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने छात्रों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने सरकार से छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती छात्रावास बनाने की मांग की.

सोनू सूद ने क्या कहा?

सोनू सूद ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे शहर में घर छोड़ते हैं. लेकिन क्या हम उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह दे रहे हैं? दिल्ली में लगभग 7 लाख छात्र नामांकित हैं, जबकि छात्रावास की क्षमता मुश्किल से 30,000 है – यानी हर 31 में से सिर्फ 1 छात्र को ही छात्रावास मिलता है. विश्वविद्यालयों के आसपास की खाली सरकारी जमीनों की पहचान करके वहां सुरक्षित और किफायती छात्र छात्रावास क्यों नहीं बनाए जाते? विश्वविद्यालयों को परिसर में और अधिक आवास बनाने के लिए अतिरिक्त भवन निर्माण की अनुमति भी दी जा सकती है.’

Every year, lakhs of students leave their homes to chase a dream in another city. But are we giving them a safe place to live?

In Delhi, around 7 lakh students are enrolled, while hostel capacity is barely 30,000 — just 1 in 31 gets a hostel.

Why not identify vacant government… — sonu sood (@SonuSood) September 8, 2026

छोटा सा बदलाव किसी को सुरक्षित कर सकता है

अभिनेता ने आगे कहा, ‘कभी-कभी, नीति में एक छोटा सा बदलाव किसी के सबसे बड़े सपनों की रक्षा कर सकता है. छात्रों को सुरक्षा मिलती है. अभिभावकों को मानसिक शांति मिलती है. विश्वविद्यालय और सरकारें राजस्व अर्जित करती हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जीवन की रक्षा करते हैं.’

क्या कार्रवाई हुई?

इमारत ढहने वाली दर्दनाक घटना पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सत्य निकेतन बिल्डिंग के मालिक हरिराम गुप्ता और उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि उनके बेटे महेश गुप्ता को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

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