बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए सरकार ने देशभर में लॉकडाउन कर दिया, हालांकि वो ये भूल गए कि देश में मौजूद मजदूरों का क्या होगा. लगभग पिछले तीन महीने से देश के अलग-अलग जगहों पर मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें यूपी, बिहारऔर झारखंड जाना है. ऐसे में सरकार ने भले ही इन लोगों के लिए कोई ठोस कदम उठाए हों, लेकिन बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इन सबके लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं.

दरअसल पिछले कई दिनों से सोनू सूद अपने बसों के जरिए मुंबई में फंसे अलग-अलग राज्यों के लोगों को उनके घर भेज रहे हैं. अब तो लोगों को भी सरकार से कम लेकिन सोनू सूद से ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि पुलिस के चक्कर काट-काट कर थक चुके लोग अब सोनू सूद से मदद की गुहार लगा रहे हैं. इतना ही नहीं बल्कि सोनू सूद उनकी गुहार सुन भी रहे हैं, जिससे मुंबई में फंसे लोगों के मन में उम्मीद जगी है.

सोशल मीडिया के जरिए लोग सोनू सूद को टैग करके उनसे मदद मांग रहे हैं, हाल ही में एक व्यक्ति ने ट्विट कर सोनू सूद से कहा कि यूपी में मुझे कही छुड़वा दीजिए, मैं पैदल अपने घर चला जाऊंगा, वहां से. इस बात का जवाब देते हुए सोनू सूद ने कहा कि पैदल क्यों जाओगे, नंबर भेजो. सोनू सूद के इस मदद करने के जुनून को देखते हुए हर को उनकी तारीफ करने में लगा हुआ है.

एक और प्रवासी जो मुंबई में रहता है उसने सोनू सूद को टैग किया और लिखा कि 16 दिन से भाई हम लोग पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारा काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. बिहार जाना है हमें और धारावी में हमलोग रहते हैं. सोनू सूद ने रिप्लाई करते हुए लिखा भाई अब चक्कर लगाना बंद कर दो और आराम करो. दो दिन में बिहार में अपने घर का पानी पियोगे, जानकारियां भेजो.

In future Mobile Phones will have the picture of #SonuSood on their "Home" Buttons..!!

Huge-Huge respect for this man

He is continuously helping migrant labourers to reach them their home…… Which is really appreciable

Thankyou #SonuSood sir

— Sahil (@thatleftyguy) May 23, 2020