Sonu Nigam, In-Flight Concert: सोचिए आप फ़्लाइट में चढ़ रहे हैं और आपको सोनू निगम वहीं बैठे हुए मिल जाएं! खैर, रायपुर-मुंबई फ़्लाइट के यात्रियों को इससे भी बेहतर अनुभव मिला. उन्हें सिंगर के साथ अपने कुछ पसंदीदा सोनू निगम के गाने गाने को मिले, और वीडियो इतने प्यारे हैं कि उन्हें मिस नहीं किया जा सकता. यह सब तब शुरू हुआ जब यात्रियों ने सोनू को उनके लोकप्रिय गाने गाकर सरप्राइज़ देने का फ़ैसला किया. उन्होंने ‘कल हो ना हो’ और ‘ओम शांति ओम’ के गाने ‘कल हो ना हो’ और ‘मैं अगर कहूं’ गाए. सोनू इस बात से साफ़ तौर पर बहुत खुश हुए और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए अपना फ़ोन निकाला. उन्होंने इस प्यारे पल को कैद करने के लिए कैमरा अपनी ओर भी घुमाया.

जब सोनू निगम के गाने का इंतजार करने लगे फैंस

लेकिन यात्रियों का काम अभी खत्म नहीं हुआ था! फ़्लाइट के लैंड होने और सीट बेल्ट के साइन बंद होने के बाद भी, वे बैठे रहे और सोनू का इंतज़ार करते रहे. उन्हें उम्मीद थी कि वो उनके लिए भी गाएंगे. एक वीडियो शेयर करते हुए सिंगर ने लिखा, “सीट बेल्ट के साइन बंद हैं और वे अभी भी बैठे हैं, इससे साफ़ पता चलता है कि वे शो टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं.”

Passengers aboard an IndiGo flight from Raipur to Mumbai on November 20 got an unexpected musical treat when singer Sonu Nigam broke into ar impromptu performance at their request. “KL Rahul” “शनि देव” #GodMorningSaturday #AnantAmbani #RajaTheElephant SENA “Om Shanti” #Vantara https://t.co/e0jDsLqpKg — 7_viral__ (@7_viral__) November 21, 2026

जब गूंजी सोनू की आवाज

और हाँ, सोनू ने उन्हें निराश नहीं किया! उन्होंने माइक उठाया और सभी को एक मिनी कॉन्सर्ट का मज़ा दिया. सिंगर ने “किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना”, उसके बाद “तुझे लगे ना नज़रिया” और “कल हो ना हो” गाया. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए सोनू ने लिखा, “ऐसा प्यार, जो सिर्फ़ सपनों में होता है. आप सभी का शुक्रिया.” जो लोग नहीं जानते, सोनू निगम लगभग चार दशकों से हमें अपनी आवाज़ से प्यार करवा रहे हैं. उन्होंने अलग-अलग भाषाओं में 1,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं.

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