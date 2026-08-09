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जब सर्जरी के दौरान भी नहीं रुकी सोनू निगम की आवाज, डॉक्टरों के लिए गाया गाना; सिंगर ने वीडियो किया शेयर

Sonu Nigam: हाल ही में गायक सोनू निगम ने एक वीडियो साझा किया है. इसमें सिंगर अपनी सर्जरी के दौरान मोहम्मद रफी का गाना गाते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 9, 2026 3:07:18 PM IST

दिग्गज सिंगर सोनू निगम अस्पताल में दर्द से जूझने के बावजूद गाने गाते दिख. वीडियो वायरल
दिग्गज सिंगर सोनू निगम अस्पताल में दर्द से जूझने के बावजूद गाने गाते दिख. वीडियो वायरल


सोनू निगम अपनी गायकी के लिए पहचाने जाते हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दर्दभरे पल के दौरान भी गाना गुनगुनाते नजर आ रहे हैं. गायक अस्पताल में भर्ती हैं और सर्जरी के दौरान वो अपने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए गाना गाते हैं. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

क्या है वीडियो?

गायक सोनू निमग ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है. इसमें वह ऑपरेशन थिएटर में दिख रहे हैं, जहां उनकी कुछ डॉक्टर्स सर्जरी कर रहे हैं. वीडियो में उन्हें साल 1949 की फिल्म ‘दुलारी’ से मोहम्मद रफी का मशहूर गाना ‘सुहानी रात ढल चुकी’ गाते हुए सुना जा सकता है. सिंगर ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ‘मेरी सर्जरी के दौरान प्यारे डॉक्टर और उनकी प्यारी टीम के लिए एक अचानक परफ़ॉर्मेंस. दर्द में गाना…म्यूज़िक का मजा.’ हालांकि, आपको बता दें कि सोनू की सर्जरी की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. 

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फैंस ने दी प्रतिक्रियाएं 

इस वीडियो के सामने आते ही नेटिजंस और गायक के फैंस की खूबसूरत प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, ‘माई लॉर्ड, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है. प्लीज अपना ध्यान रखें और जल्द ठीक हो जाएं.’ वहीं, दूसरे यूजर ने कहा, ‘भगवान की दी हुई इस खूबसूरत आवाज के लिए जल्दी ठीक हो जाइए.’ एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, ‘जल्द ठीक हो जाएं, आपके जल्दी स्वस्थ होने की दुआ करता हूं.’

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Tags: SONU NIGAM
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