एक दिन में 100 सिगरेट पी गईं आलिया भट्ट की मां, नहीं था पता पेट में पल रही थी बेटी!

Soni Razdan Alia Bhatt Pregnancy Disclose: सोनी राजदान को ‘पता ही नहीं था’ कि ‘गुमराह’ की शूटिंग के दौरान वह आलिया भट्ट से गर्भवती थीं. उन्होंने बताया कि एक दिन में उन्होंने 100 सिगरेट पी ली थीं. सोनी राजदान ने बताया कि वह अपनी दोनों प्रेगनेंसी के दौरान काम करती रहीं। उन्होंने याद किया कि कैसे ‘बुनियाद’ की प्रोडक्शन टीम ने उनके लिए काम को आसान बनाने में मदद की।

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Bollywood Actress Alia Bhatt) अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करती रहीं. यहां तक कि अपनी बेटी के आने से पहले उन्होंने अपनी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ की शूटिंग भी की. लगता है कि उन्हें काम के प्रति यह लगन अपनी मां एक्ट्रेस सोनी राजदान से मिली है, जो खुद भी अपनी दोनों प्रेगनेंसी के दौरान काम करती रही थीं. ‘स्क्रीन’ के साथ एक हालिया इंटरव्यू में सोनी राजदान ने आलिया के समय अपनी प्रेगनेंसी और शूटिंग के दिनों को याद किया.

‘बुनियाद’ की शूटिंग के दौरान मिली सुविधाएं

सोनी राजदान ने बताया कि 1986 के टीवी शो ‘बुनियाद’ की शूटिंग के दौरान वह पहली बार गर्भवती हुई थीं. उन्होंने बताया कि कैसे सिप्पी परिवार (जो इस शो के प्रोड्यूसर थे) ने उनके लिए चीजों को आरामदायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उस समय वह लोखंडवाला में रहती थीं, जो तब एक विकसित इलाका नहीं था और सुबह-सुबह टैक्सी मिलना मुश्किल होता था. चूंकि उन्होंने और उनके पति ने हाल ही में अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू की थी और उनके पास अपनी कार नहीं थी, इसलिए प्रोडक्शन टीम ने उनके लिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया, ताकि उन्हें सुबह 6 बजे ट्रांसपोर्ट की चिंता नहीं करनी पड़े. उन्होंने आगे बताया कि सेट पर उन्हें सबसे अच्छा कमरा दिया गया था और पूरी शूटिंग के दौरान उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया.

गर्भवती सोनी पी रही थीं सिगरेट!

इसके बाद उन्होंने वर्ष 1993 की क्राइम थ्रिलर ‘गुमराह’ की शूटिंग के दौरान आलिया से गर्भवती होने के समय को याद किया. सोनी ने कहा- ‘मैं उस स्मोकिंग सीन की शूटिंग कर रही थी, और मैंने एक दिन में लगभग 100 सिगरेट पी ली होंगी. मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आलिया मेरे अंदर है. मैं स्मोकर नहीं हूं, लेकिन उसके बाद मुझे सिगरेट की बहुत तलब होने लगी थी. जब मैं आलिया से प्रेग्नेंट थी, तब मैंने वह मशहूर ‘फांसी वाला सीन’ भी शूट किया था.. इसके बाद एक लंबा ब्रेक आ गया. 5 महीने बाद जब मैं वापस लौटी, तो मेरे कॉस्ट्यूम मुझे फिट नहीं आ रहे थे. तब तक मेरा पेट भी थोड़ा बाहर आ गया था, इसलिए हमें कॉस्ट्यूम में बदलाव (अल्टरेशन) करना पड़ा.

यहां पर बता दें कि सोनी राजदान और फिल्ममेकर महेश भट्ट की शादी 20 अप्रैल 1986 को हुई थी. उनके रिश्ते की शुरुआत महेश की 1984 की फिल्म ‘सारांश’ की शूटिंग के दौरान हुई, जिसमें सोनी ने एक अहम भूमिका निभाई थी. 1988 में उनकी पहली बेटी शाहीन भट्ट का जन्म हुआ और 1993 में आलिया भट्ट का.

‘शक़: नो वन टू ट्रस्ट’ में नजर आई थीं सोनी

यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि सोनी राजदान को हाल ही में रेंसिल डी’सिल्वा द्वारा निर्देशित शो ‘शक़: नो वन टू ट्रस्ट’ में देखा गया था. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​और सपना मल्होत्रा ​​द्वारा ‘एल्केमी प्रोडक्शंस’ के बैनर तले बने इस शो में परिणीति चोपड़ा, जेनिफर विंगेट, अनूप सोनी, ताहिर राज भसीन, सुमीत व्यास, हरलीन सेठी और ध्रुव चौधरी भी शामिल हैं. इसे क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी और यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है.

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