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‘मैं फुंसुक वांगडू नहीं हूं…’ सोनम वांगचुक ने बयां किया ‘3 Idiots’ का वो सच जो छुपाया गया; मेकर्स पर उठाए सवाल!

देश की परीक्ष प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक के अनशन को 21वां दिन है. वांगचुक का एक वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो थ्री इडियट के फुंसुक वांगडु नहीं हैं

By: Kajal Jain | Published: July 18, 2026 4:17:33 PM IST

मैं फुंसुक वांगडू नहीं हूं...' सोनम वांगचुक ने बयां किया '3 Idiots' का वो सच जो छुपाया गया; मेकर्स पर उठाए सवाल!
मैं फुंसुक वांगडू नहीं हूं...' सोनम वांगचुक ने बयां किया '3 Idiots' का वो सच जो छुपाया गया; मेकर्स पर उठाए सवाल!


सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शनिवार तड़के जंतर-मंतर से हटाकर हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है. वो पिछले 20 दिन से NEET पेपर लीक मामले के खिलाफ, परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अनशन पर बैठे हैं. वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसी बीच’3 Idiots’ मूवी में ‘चतुर रामलिंगम’ (साइलेंसर) का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले एक्टर ओमी वैद्य ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की. ओमी ने लिखा कि ‘मैं नहीं चाहता कि फुंसुक वांगडू मर जाए.’ ओमी वैद्य की इस दिल छू लेने वाली अपील ने जहां एक तरफ सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर देश का ध्यान खींचा, लेकिन राजकुमार हिरानी के वीडियो और आमिर खान के बयान के बाद एक बार फिर फुंसुक वागडु के किरदार पर बहस छिड़ गई. आमिर ने बताया कि जब फिल्म लिखी जा रही थी तो वो सोनम वांगचुक को नहीं जानते थे जबकि राजकुमार हिरानी ने अपने एक इंटरव्यू में फुंसुक वांगडु की इंस्पिरेशन का खुलासा किया. इस बीच खुद सोनम वांगचुक का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो थ्री इडियट के फुंसुक वांगडु नहीं है.

क्या सच में सोनम वांगचुक ही हैं ‘फुंसुक वांगडू’?

फिल्म ‘3 Idiots’ देखने वाला हर शख्स आमिर खान के किरदार ‘फुंसुक वांगडू’ को सोनम वांगचुक से जोड़कर देखता है. लेकिन खुद सोनम वांगचुक हमेशा से इस बात से इनकार करते आए हैं. उन्होंने कई बार साफ किया है कि फिल्म के मेकर्स ने इस किरदार को गढ़ने के लिए न तो उनसे कभी कोई सलाह ली, न ही उनकी जिंदगी या काम को पर्दे पर दिखाने की कोई इजाजत मांगी.

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Josh Talks सेशन के दौरान वांगचुक ने इस पर खुलकर बात की थी और कहा कि  ‘मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ जब लोग मुझसे लगातार पूछते हैं- क्या आपका स्कूल वही है जो 3 Idiots में दिखाया गया था? क्या आप ही फुंसुक वांगडू हैं? लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि नहीं, मैं फुंसुक वांगडू नहीं हूं. मेरा नाम सोनम वांगचुक है. मैं फिल्मों में नहीं, असली जिंदगी में काम करता हूं.’

जब फ्रांस में थे वांगचुक, तब चोरी-छिपे हुई स्कूल की शूटिंग

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वांगचुक ने बताया कि फिल्म के आने से पहले, साल 2008 में वे मुंबई में एक अवॉर्ड शो के दौरान आमिर खान से मिले थे. वहां उन्होंने आमिर को सियाचिन विवाद पर एक फिल्म बनाने का आइडिया दिया था और अपने काम का एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया था.  इसके बाद वांगचुक पढ़ाई के लिए फ्रांस चले गए. अगले साल जब फिल्म रिलीज हुई, तो लोग उन्हें फोन करके बधाई देने लगे कि ‘आप पर बनी फिल्म कमाल की है.’

वांगचुक हैरान रह गए. जब उन्होंने लद्दाख में अपने स्कूल में पता किया, तो मालूम पड़ा कि फिल्म की क्रू वहां शूटिंग के लिए आई थी. चूंकि वे बहुत सारा प्लास्टिक का सामान लाने वाले थे, इसलिए स्कूल ने उन्हें परमिशन नहीं दी और बाद में क्रू ने पास के ही एक दूसरे स्कूल में शूटिंग की.

मेकर्स को लिखा खत, लेकिन कभी नहीं आया जवाब

जब ‘3 Idiots’ रिलीज हुई थी, तब लेखक चेतन भगत और फिल्म मेकर्स के बीच पहले से ही क्रेडिट को लेकर विवाद चल रहा था. सोनम वांगचुक ने कहा कि वे उस समय विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, ताकि लोगों को यह न लगे कि वे पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं. जब कानूनी तौर पर मुआवजे का समय निकल गया, तब वांगचुक ने मेकर्स को एक चिट्ठी लिखी.

उन्होंने याद दिलाया कि फिल्म बनने से पहले वे आमिर खान से मिले थे, और मेकर्स को बिना बताए उनके काम का इस्तेमाल करने पर निराशा जताई. वांगचुक कहते हैं कि उनकी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया. और न ही मैं इसकी उम्मीद करता हूं, मेरे पास जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत से जरूरी काम हैं.’

सिर्फ फिल्मों में इंस्पिरेशन ढूंढते हैं लोग

सोनम वांगचुक ने देश की प्रायोरिटीज पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया. उनका मानना है कि हमारे देश में बॉलीवुड और क्रिकेट को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है. लोग फिल्मों के जरिए महानता हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल जरूरत इन बदलावों को जमीन पर, यानी हकीकत की जिंदगी में उतारने की है.  फिलहाल, पूरा देश नीट पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे इस ‘रीयल लाइफ हीरो’ की सेहत के लिए दुआ कर रहा है.

ये भी पढ़ें:- कौन हैं ‘3 Idiot’ के असली फुंसुक वांगडु? 17 साल बाद राजकुमार हिरानी ने दूर की कन्फ्यूजन- वो बंदा था ‘रैंचो’ की इंस्पिरेशन; VIDEO!

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