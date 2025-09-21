रेड लाइट एरिया जाती थी फेमस एक्ट्रेस! पैसे नहीं, इस छोटी-सी चीज के लालच में किया ‘न्यूड’ सीन
Bollywood Actress: बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस छिप-छिपकर रेड लाइट एरिया जाती थी. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने चॉकलेट के लालच में अपने सारे कपड़े उतार 'न्यूड' सीन भी दे डाला था.

By: Prachi Tandon | Published: September 21, 2025 11:08:47 AM IST

Sonam Khan Red Light Area Visit: 90 के दशक में बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस की एंट्री हुई थी. जिनमें से कई ने ऑडियंस के दिलों में जगह बनाई और कुछ इक्का-दुक्का फिल्में करके गायब हो गईं. लेकिन, आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं उन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से ऐसी छाप छोड़ी जिसे भूलाया नहीं जा सकता है. जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनम खान के बारे में. सोनम खान (Sonam Khan) का भले ही करियर 4 साल का रहा है, लेकिन इतने में भी उन्होंने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) जैसे सितारों के साथ काम कर लिया था. सोनम के ऑनस्क्रीन किरदारों की फिल्मी फैंस आज भी चर्चा करते हैं. मगर यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक्टेस सबसे छिप-छिपाकर रेड लाइट एरिया जाती थीं.

रेड लाइट एरिया जाती थीं सोनम खान!

90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस सोनम खान (Sonam Khan Instagram) ने भले ही सिल्वर स्क्रीन से दूरी बना ली है. लेकिन, वह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने फिल्मी करियर से जुड़ा कोई न कोई किस्सा शेयर करती रहती हैं. हाल में एक्ट्रेस ने अपनी एक पोस्ट में बताया था कि वह छिपकर रेड लाइट एरिया जाती थीं. 

क्यों रेड लाइट एरिया जाती थीं टॉप एक्ट्रेस?

View this post on Instagram

A post shared by Sonam Khan (@sonamkhan_72)

सोनम खान (Sonam Khan Movies) ने अपनी पोस्ट में बताया था वह ग्लैमरस इमेज से छुटकारा पाना चाहती थीं और 15-16 की उम्र में रेड लाइट एरिया जाती थीं. एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा था, मिट्टी और सोना मेरे दिल के सबसे करीब है. इसमें मैंने एक कॉलेज की लड़की और सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था. यह बहुत चैलेंजिंग था. मुझे एक कॉलेज की स्टूडेंट के तौर-तरीके जानने थे जो सेक्स वर्कर भी थी. मुझे इस फिल्म से एक बात साबित करनी थी. कैसे. यह नहीं पता था. 

एक्ट्रेस ने आगे लिखा था, मुझे आमतौर पर सेक्सी सोनम के रूप में जानते थे, जो बेखौफ बिकिनी पहनती थी. मुझे इस फिल्म से यह साबित करने का मौका मिला कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हैं और सेक्सी भी दिख सकती हूं. इसलिए यह रोल करने के लिए मैं बुर्का पहनकर रेड लाइट एरिया जाती थी…

चॉकलेट के लालच में किया इंटीमेट सीन!

मिट्टी और सोना फिल्म में एक्ट्रेस सोनम खान (Sonam Khan Films) ने कई इंटीमेट, न्यूड और बोल्ड सीन दिए थे. एक सीन ऐसा था जिसमें एक्ट्रेस को अपने कपड़े उतारने थे. सोनम खान इस सीन के लिए तैयार नहीं थीं. तब उनकी आंटी को बुलाया गया, इतना ही नहीं एक्ट्रेस को चॉकलेट का लालच भी दिया गया. तब सोनम खान ने इंटीमेट और न्यूड सीन के लिए हां कर दिया था. बता दें, एक्ट्रेस तब 15-16 साल की थीं.

