वो हीरोइन जिसने 1 मिनट का न्यूड सीन देकर कमाई शोहरत, फिर 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी की वजह से डूब गया करियर
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > वो हीरोइन जिसने 1 मिनट का न्यूड सीन देकर कमाई शोहरत, फिर 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी की वजह से डूब गया करियर

वो हीरोइन जिसने 1 मिनट का न्यूड सीन देकर कमाई शोहरत, फिर 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी की वजह से डूब गया करियर

Sonam Khan Bold Scene: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम खान ने 16 की उम्र में जबरदस्त हॉट किसिंग सीन और न्यूड सीन देकर बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई. उनकी बोल्ड इमेज ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. लेकिन, फिर उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उनका करियर ही खत्म कर डाला.

By: Shraddha Pandey | Published: September 25, 2025 9:50:04 PM IST

Sonam Khan Nude Scene
Sonam Khan Nude Scene

Sonam Khan Pregnancy: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हुए हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही धमाका कर दिया. सोनम खान (Sonam Khan) भी उन्हीं में से एक हैं. 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म ‘मंदिरा’ में अपने हॉट किसिंग सीन से लोगों के दिलों में जगह बना ली. उस समय बॉलीवुड में ऐसा बोल्ड सीन देना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन सोनम ने अपने अंदाज और कॉन्फिडेंस से सभी को चौंका दिया.

उनका फिल्मी करियर छोटा जरूर था, लेकिन उनकी छवि बोल्ड और बेबाक अभिनेत्री के रूप में कायम रही. 1989 में ‘त्रिदेव’ से उन्होंने शुरुआत की, फिर ‘कोडामा सिम्हम’, ‘आजूबा’ और ‘विष्वात्मा’ जैसी फिल्मों में नजर आईं. भले ही ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट न रही हों, लेकिन सोनम खान की हॉट और ऐडवेंचरस छवि ने उन्हें अलग पहचान दिलाई.

सोनम की जिंदगी फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प रही. 19 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म निर्माता राजीव राय से शादी कर ली और 20 साल की उम्र में मां बन गईं. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गईं.

सोनम का हो चुका है तलाक

उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपने बेटे के लिए दुनिया भर में इलाज की तलाश की, क्योंकि उनका बेटा ऑटिज्म से पीड़ित है. बता दें कि सोनम अब तलाकशुदा हैं. शादी के कुछ सालों के बाद ही उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था.  

ऋषि कपूर संग दिया लिपलॉक सीन

सोनम ने डेब्यू फिल्म विजय में ही अपनी हॉटनेस का जलवा बिखेरा. उन्होंने बिकिनी अवतार से पूरा बॉलीवुड हिला डाला था. ऋषि कपूर के साथ भी उनका लिपलॉक सीन काफी फेमस हुआ था. फिर फिल्म मिट्टी और सोना में 1 मिनट का न्यूड सीन देकर सोनम खान ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थीं. उन्होंने ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, गोविंदा और चंकी पांडे जैसे बड़े और मशहूर अभिनेताओं के साथ अहम किरदार निभाए हैं. 

Tags: Bollywood Actress Sonam khanhome-hero-pos-5sonam khanSonam Khan Bold SceneSonam Khan Movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
वो हीरोइन जिसने 1 मिनट का न्यूड सीन देकर कमाई शोहरत, फिर 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी की वजह से डूब गया करियर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

वो हीरोइन जिसने 1 मिनट का न्यूड सीन देकर कमाई शोहरत, फिर 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी की वजह से डूब गया करियर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वो हीरोइन जिसने 1 मिनट का न्यूड सीन देकर कमाई शोहरत, फिर 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी की वजह से डूब गया करियर
वो हीरोइन जिसने 1 मिनट का न्यूड सीन देकर कमाई शोहरत, फिर 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी की वजह से डूब गया करियर
वो हीरोइन जिसने 1 मिनट का न्यूड सीन देकर कमाई शोहरत, फिर 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी की वजह से डूब गया करियर
वो हीरोइन जिसने 1 मिनट का न्यूड सीन देकर कमाई शोहरत, फिर 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी की वजह से डूब गया करियर