वो हीरोइन जिसने 1 मिनट का न्यूड सीन देकर कमाई शोहरत, फिर 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंसी की वजह से डूब गया करियर

Sonam Khan Pregnancy: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हुए हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही धमाका कर दिया. सोनम खान (Sonam Khan) भी उन्हीं में से एक हैं. 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म ‘मंदिरा’ में अपने हॉट किसिंग सीन से लोगों के दिलों में जगह बना ली. उस समय बॉलीवुड में ऐसा बोल्ड सीन देना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन सोनम ने अपने अंदाज और कॉन्फिडेंस से सभी को चौंका दिया.

उनका फिल्मी करियर छोटा जरूर था, लेकिन उनकी छवि बोल्ड और बेबाक अभिनेत्री के रूप में कायम रही. 1989 में ‘त्रिदेव’ से उन्होंने शुरुआत की, फिर ‘कोडामा सिम्हम’, ‘आजूबा’ और ‘विष्वात्मा’ जैसी फिल्मों में नजर आईं. भले ही ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट न रही हों, लेकिन सोनम खान की हॉट और ऐडवेंचरस छवि ने उन्हें अलग पहचान दिलाई.

सोनम की जिंदगी फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प रही. 19 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म निर्माता राजीव राय से शादी कर ली और 20 साल की उम्र में मां बन गईं. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गईं.

सोनम का हो चुका है तलाक

उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपने बेटे के लिए दुनिया भर में इलाज की तलाश की, क्योंकि उनका बेटा ऑटिज्म से पीड़ित है. बता दें कि सोनम अब तलाकशुदा हैं. शादी के कुछ सालों के बाद ही उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था.

ऋषि कपूर संग दिया लिपलॉक सीन

सोनम ने डेब्यू फिल्म विजय में ही अपनी हॉटनेस का जलवा बिखेरा. उन्होंने बिकिनी अवतार से पूरा बॉलीवुड हिला डाला था. ऋषि कपूर के साथ भी उनका लिपलॉक सीन काफी फेमस हुआ था. फिर फिल्म मिट्टी और सोना में 1 मिनट का न्यूड सीन देकर सोनम खान ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थीं. उन्होंने ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, गोविंदा और चंकी पांडे जैसे बड़े और मशहूर अभिनेताओं के साथ अहम किरदार निभाए हैं.