View this post on Instagram

So proud of this collection @nimishshift love you and @bhaane!!! All Bhaane All Day! @bhaane 👗 @bottegaveneta 👡 @mallika_bhat 💄 @alpakhimani 💇‍♀️ @thehouseofpixels 📸 STYLE @rheakapoor asst @vani2790 @manishamelwani