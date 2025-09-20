दूसरे धर्म के ज़हीर से शादी पर Sonakshi Sinha का बड़ा बयान, बोलीं-हमारे बीच झगड़े और टेंशन…

Sonakshi Sinha on interfaith marriage: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने 2024 में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड ज़हीर इकबाल (Zaheer Iqbal) से शादी की थी. दोनों ने तकरीबन आठ साल की डेटिंग के बाद ये कदम उठाया था. सोनाक्षी हिन्दू और ज़हीर मुस्लिम हैं, इसलिए दोनों की शादी को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल थे और तरह-तरह की बातें भी बनाई गईं. हाल ही में एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने अपनी इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात की है.

दूसरे धर्म में शादी पर बोलीं सोनाक्षी

इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके और ज़हीर के रिश्ते के बीच में कभी धर्म एक विषय रहा तो उन्होंने कहा, एक कपल के तौर पर हमारे बीच कभी धर्म कोई मुद्दा नहीं रहा. हम दो अलग तरीकों से पले-बढ़े इंसान हैं.उनकी (ज़हीर) की फैमिली कुछ अलग रीति रिवाज़ फॉलो करती है जिनका मैं सम्मान करती हूं और मेरी फैमिली जो रीति रिवाज़ फॉलो करती है , उनका वो सम्मान करते हैं. धर्म एक ऐसा विषय है जो कभी हमारे बीच नहीं आएगा. धर्म की वजह से हमारे बीच कभी कोई झगड़ा या टेंशन का सवाल नहीं है और मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत बात है. हमारा सम्मान ही सबसे बड़ी ताकत है.

पेरेंट्स करते हैं ज़हीर को प्यार

सोनाक्षी ने ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा उनके दामाद ज़हीर से कितना प्यार करते हैं. सोनाक्षी ने कहा, ज़हीर 100 परसेंट दामाद हैं. पूरा घर ऊपर-नीचे हो जाता है कि ज़हीर आ रहे हैं, दामाद जी आ रहे हैं. मां ज़हीर से पूछती रहती हैं क्या खाएगा, क्या खाएगा और मेरे पापा को ज़हीर के साथ वक्त बिताने में बहुत मज़ा आता है. दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जब मैं उस कमरे में एंटर करती हूं जहां दोनों बैठे हैं तो मैं ही चुपचाप रहती हूं और दोनों इतनी बात करते हैं.

करियर की बात करें तो हाल ही में उन्होंने दो फिल्मों की शूटिंग पूरी की है जिसमें एक तेलुगु फिल्म जटाधरा है. ये फिल्म इस साल के अंत तक रिलीज होगी. इसके अलावा सोनाक्षी एक हिंदी फिल्म में भी काम कर रही हैं.