Aishwarya Rai के हिट गाने पर सोनाक्षी ने किया ऐसा नागिन डांस, वीडियो देखकर आप कहेंगे-ये क्या था!

Sonakshi Sinha Dance Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वह जब भी स्क्रीन पर नजर आती हैं अपनी अदाकारी से ऑडियंस को इंप्रेस कर देती हैं। लेकिन, आज हम यहां सोनाक्षी सिन्हा की किसी फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि उनके एक वायरल वीडियो का जिक्र करने जा रहे हैं।

सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस ने ऐश्वर्या राय बच्चन का गाना रीक्रिएट किया है। वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा अजीबोगरीब नागिन डांस करती नजर आ रही हैं। आइए, यहां देखते हैं सोनाक्षी सिन्हा का यह वीडियो कौन-सा है।

सोनाक्षी सिन्हा ने रीक्रिएट किया ऐश्वर्या राय का गाना!

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर ही अपने पति जहीर इकबाल के साथ फनी और अतरंगी वीडियोज शेयर करती हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद करते हैं। इन्हीं सब के बीच सोनाक्षी का एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसमे वह ऐश्वर्या राय बच्चन पर फिल्माए गाने पर डांस करती दिख रही हैं। यह गाना और कोई नहीं, बल्कि कहीं आग लगे लग जावे है। लेकिन, मजेदार बात यह है कि सोनाक्षी ने इसे अपनी दोस्त के साथ फनी तरह से रीक्रिएट किया है।

वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा व्हाइट कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं और उन्होंने आंखों पर काला चश्मा लगाया है। वहीं, सोनाक्षी अपनी दोस्त के साथ पॉपुलर गाने पर हाथ से अतरंगी स्टेप्स करती दिख रही हैं। हालांकि, सोनाक्षी का यह वीडियो देख आप जरूर पछता सकते हैं और कह सकते हैं अरे…यह क्या देख लिया! बता दें, एक्ट्रेस के साथ इस वीडियो में साक्षी शेट्टी नजर आ रही हैं। साक्षी शेट्टी एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं, जो अपने एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए फेमस हैं।

सोनाक्षी सिन्हा का वर्कफ्रंट

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने साल 2010 में सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग से डेब्यू किया था। इसके बाद सोनाक्षी ने राउडी राठौर, जोकर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2, हिम्मतवाला, लूटेरा, वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा, बॉस, अकिरा, फोर्स 2, इत्तेफाक, हैप्पी भाग जाएगी, कलंक, मिशन मंगल, भुज, डबल एक्सएल, बड़े मियां छोटे मियां, निकिता रॉय और जटाधारा जैसी कई फिल्मों में काम किया है।