Sonakshi Sinha ने ब्रांड्स पर साधा निशाना, कहा- मेरी तस्वीरें बिना अनुमति इस्तेमाल की गईं

Sonakshi Sinha News: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स और ब्रांड्स पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल बिना अनुमति और बिना अधिकार लिए कर रही हैं। मंगलवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सोनाक्षी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि वह अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करती हैं और हाल ही में उन्होंने देखा कि उनकी तस्वीरें कई ब्रांड्स की वेबसाइट्स पर दिखाई दे रही हैं।

सोनाक्षी ने लिखा, “ऑनलाइन शॉपिंग करते समय मैंने देखा कि मेरी तस्वीरें कई वेबसाइट्स पर इस्तेमाल हो रही हैं, वो भी बिना किसी यूसेज राइट्स और बिना अनुमति मांगे।” अब सोशल मीडिया पर सोनाक्षी का ये पोस्ट तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।

Nora Fatehi को भी पीछे छोड़ गई नन्ही डांसर, 52 गज का दामन पर दिखाया कमाल

कानून का उल्लंघन

उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर डिजिटल एथिक्स और कॉपीराइट (Digital Ethics And Copyright) को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रांड्स जब सेलेब्रिटी इमेज (Celebrity Image) का उपयोग बिना कॉन्ट्रैक्ट या अनुमति के करते हैं तो यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि उस व्यक्ति की प्रोफेशनल पहचान का भी अपमान है।

यहां देखें सोनाक्षी की इंस्टा स्टोरी

लोकप्रिय चेहरों का फायदा

आज के डिजिटल दौर में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। विज्ञापनों से लेकर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स तक, कई बार कंपनियां लोकप्रिय चेहरों का फायदा उठाकर अपने उत्पादों को प्रमोट करती हैं, जबकि उनके पास किसी तरह की कानूनी मंजूरी नहीं होती।

क्या आप जानते हैं कहां से आया ‘ढाई किलो का हाथ’ वाला डायलॉग, इस लीजेंड एक्टर से है कनेक्शन..!

सेलेब्रिटी इमेज प्रोटेक्शन

सोनाक्षी सिन्हा, जो दबंग, लुटेरा और डबल एक्सएल जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, हमेशा बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने एक बार फिर ध्यान खींचा है कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट और सेलेब्रिटी इमेज प्रोटेक्शन के लिए कड़े कानूनों और जिम्मेदारी की सख्त जरूरत है।