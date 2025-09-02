Home > मनोरंजन > Sonakshi Sinha ने ब्रांड्स पर साधा निशाना, कहा- मेरी तस्वीरें बिना अनुमति इस्तेमाल की गईं

Sonakshi Sinha ने ब्रांड्स पर साधा निशाना, कहा- मेरी तस्वीरें बिना अनुमति इस्तेमाल की गईं

Sonakshi Sinha Slams Brands: एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने कई ऑनलाइन ब्रांड्स पर उनकी तस्वीरें बिना इजाजत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए नोट में उन्होंने डिजिटल राइट्स और सेलेब्रिटी इमेज के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 2, 2025 21:41:30 IST

Sonakshi Sinha
Sonakshi Sinha

Sonakshi Sinha News: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स और ब्रांड्स पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल बिना अनुमति और बिना अधिकार लिए कर रही हैं। मंगलवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सोनाक्षी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि वह अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करती हैं और हाल ही में उन्होंने देखा कि उनकी तस्वीरें कई ब्रांड्स की वेबसाइट्स पर दिखाई दे रही हैं।

सोनाक्षी ने लिखा, “ऑनलाइन शॉपिंग करते समय मैंने देखा कि मेरी तस्वीरें कई वेबसाइट्स पर इस्तेमाल हो रही हैं, वो भी बिना किसी यूसेज राइट्स और बिना अनुमति मांगे।” अब सोशल मीडिया पर सोनाक्षी का ये पोस्ट तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।

Nora Fatehi को भी पीछे छोड़ गई नन्ही डांसर, 52 गज का दामन पर दिखाया कमाल

कानून का उल्लंघन

उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर डिजिटल एथिक्स और कॉपीराइट (Digital Ethics And Copyright) को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रांड्स जब सेलेब्रिटी इमेज (Celebrity Image) का उपयोग बिना कॉन्ट्रैक्ट या अनुमति के करते हैं तो यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि उस व्यक्ति की प्रोफेशनल पहचान का भी अपमान है।

यहां देखें सोनाक्षी की इंस्टा स्टोरी

Sonakshi Sinha post

लोकप्रिय चेहरों का फायदा

आज के डिजिटल दौर में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। विज्ञापनों से लेकर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स तक, कई बार कंपनियां लोकप्रिय चेहरों का फायदा उठाकर अपने उत्पादों को प्रमोट करती हैं, जबकि उनके पास किसी तरह की कानूनी मंजूरी नहीं होती।

क्या आप जानते हैं कहां से आया ‘ढाई किलो का हाथ’ वाला डायलॉग, इस लीजेंड एक्टर से है कनेक्शन..!

सेलेब्रिटी इमेज प्रोटेक्शन

सोनाक्षी सिन्हा, जो दबंग, लुटेरा और डबल एक्सएल जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, हमेशा बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने एक बार फिर ध्यान खींचा है कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट और सेलेब्रिटी इमेज प्रोटेक्शन के लिए कड़े कानूनों और जिम्मेदारी की सख्त जरूरत है।

Tags: bollywood newssonakshi sinha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Sonakshi Sinha ने ब्रांड्स पर साधा निशाना, कहा- मेरी तस्वीरें बिना अनुमति इस्तेमाल की गईं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Sonakshi Sinha ने ब्रांड्स पर साधा निशाना, कहा- मेरी तस्वीरें बिना अनुमति इस्तेमाल की गईं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sonakshi Sinha ने ब्रांड्स पर साधा निशाना, कहा- मेरी तस्वीरें बिना अनुमति इस्तेमाल की गईं
Sonakshi Sinha ने ब्रांड्स पर साधा निशाना, कहा- मेरी तस्वीरें बिना अनुमति इस्तेमाल की गईं
Sonakshi Sinha ने ब्रांड्स पर साधा निशाना, कहा- मेरी तस्वीरें बिना अनुमति इस्तेमाल की गईं
Sonakshi Sinha ने ब्रांड्स पर साधा निशाना, कहा- मेरी तस्वीरें बिना अनुमति इस्तेमाल की गईं
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?