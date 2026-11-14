Sonakshi Sinha की शिकायत, दिल्ली से गिरफ्तारी, फिर… एक्ट्रेस की मॉर्फ्ड तस्वीरें वायरल करने वाले आरोपी को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?

Sonakshi Sinha Morphed Photos Case: सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे आपत्तिजनक रूप में प्रसारित करना न सिर्फ निजता का उल्लंघन है, बल्कि गंभीर कानूनी अपराध भी होता है. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ा ऐसा ही मामला अब कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा में है. एक्ट्रेस की शिकायत पर दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आरोपी को शनिवार 14 नवंबर 2026 को मुंबई की अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर सवाल उठाए.

सोनाक्षी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनाक्षी सिन्हा ने 13 नवंबर, 2026 को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक आदमी ने उनकी मॉर्फ्ड, डिजिटली बदली हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी आर्यन दीपक जैन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी को 14 नवंबर को सुबह करीब 10:11 बजे दिल्ली के जगतपुरी पुलिस स्टेशन इलाके से हिरासत में लिया. इसके बाद उसे मुंबई लाया गया और बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया.

कोर्ट ने गिरफ्तारी प्रोसेस पर सवाल उठाए

सुनवाई के दौरान, पुलिस ने आरोपी की तीन दिन की कस्टडी मांगी. जांच अधिकारियों ने कहा कि उन्हें यह पता लगाना है कि कथित मॉर्फ्ड तस्वीरें किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मीडियम से बनाई और शेयर की गईं.

हालांकि, आरोपी के वकीलों अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन ने पुलिस की इस मांग का विरोध किया. बचाव पक्ष ने दलील दी कि गिरफ्तारी से पहले ज़रूरी नोटिस नहीं दिया गया था और आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में नहीं बताया गया था. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आरोपी को दिल्ली से मुंबई लाने से पहले लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया.

BNSS नियमों का पालन न करने पर रिहाई

मामले की सुनवाई करते हुए, मजिस्ट्रेट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह साफ़ तौर पर पता नहीं चलता कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी कानूनी ज़रूरतों का पालन किया था. इंडियन पीनल कोड (BNSS) के सेक्शन 35 के नियमों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तारी के कारणों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है.

कोर्ट के मुताबिक, सिर्फ़ जांच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत गिरफ्तारी और हिरासत को सही नहीं ठहरा सकती. दिल्ली में लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने और प्रोसेस से जुड़े मुद्दों के आधार पर, कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर-कानूनी माना और आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया.

दूसरी एक्ट्रेस की तस्वीरें भी वायरल हुईं

गौरतलब है कि हाल के दिनों में, सोनाक्षी सिन्हा और कई दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस की कथित तौर पर मॉर्फ्ड तस्वीरों की खबरें सोशल मीडिया पर फैली हैं. इस घटना ने एक बार फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.