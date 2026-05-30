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घर बैठे कुवैत से करोड़ों कमाएंगी ‘दबंग गर्ल’ सोनाक्षी सिन्हा! हर महीने मिलेंगे इतने लाख, जानें क्या है नया इन्वेस्टमेंट

सोनाक्षा सिन्हा अपने लग्जरी अपार्टमेंट को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं, जिसे कुवैत एंबेसी को 1.92 करोड़ के किराए पर दिया गया है. इस दौरान सोनाक्षी ने रिवर्स नेपोटिज्म पर भी बात की है.

By: Kajal Jain | Published: May 30, 2026 1:38:30 PM IST

घर बैठे कुवैत से करोड़ों कमाएंगी 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा! हर महीने मिलेंगे इतने लाख, जानें क्या है नया इन्वेस्टमेंट
घर बैठे कुवैत से करोड़ों कमाएंगी 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा! हर महीने मिलेंगे इतने लाख, जानें क्या है नया इन्वेस्टमेंट


शायद आपको लगता है कि बॉलीवुड की हसीनाएं पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्री में आती हैं और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाती हैं, लेकिन ज्यादा एक्ट्रेस फिल्मों से नहीं, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट, साइज बिजनेस और प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमा रही हैं. जी हां, ज्यादातर कलाकार पहले सस्ती कीमतों पर घर और अपार्टंमेंट खरीदते हैं, जो निवेश का एक अच्छा विकल्प माना जाता है, जिसके बाद कीमतें बढ़ने पर या तो अपार्टमेंट बेच देते हैं या फिर रेंट और लीज कर देते हैं, जिससे हर महीने करोड़ों की कमाई होती है. ऐसा ही निवेश बॉलीवुड की ‘दंबग गर्ल’ सोनाक्षी सिन्हा ने भी किया है. उन्होंने अपना एक लग्जरी अपार्टमेंट कुवैत एंबेसी को किराए पर दिया है, जिससे सोनाक्षी को सालाना 1.92 करोड़ की इनकम होगी.

कुवैत एंबेसी को किराए पर दिया घर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आलीशान घर को कुवैत के कंसोल इमाद अब्दुल अजीज अल-खराज को लीज पर दिया है, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स और स्टाफ के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी. सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के मुताबिक, लीज एग्रीमेंट 25 मई 2026 को रजिस्टर हुआ है, जिसमें 96,000 की स्टांप फीस और 1,000 की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया गया है. 

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हर महीने कितनी इनकम होगी?

एग्रीमेंट के मुताबिक, सोनाक्षी का बांद्रा वेस्ट में स्थित प्रीमियम रेजीडेंशियल टावर-81 ऑरेंट का लग्जरी अपार्टमेंट करीब 4,350 वर्ग फुट कार्पेट एरिया में फैला है, जिसमें 27 वर्ग फुट स्पेस को स्टाफ के लिए अलग से बनाया गया है. इस अपार्टमेंट के लीज की वैलिडिटी 7 जून 2026 से शुरू होकर 6 जून 2027 की बताई जा रही है, जिससे सोनाक्षी को हर महीने करीब 16 लाख रुपये की इनकम होगी.

लग्जरी अपार्टमेंट में हैं ये सभी सुविधाएं

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सोनाक्षी सिन्हा के लीज पर दिए गए लग्जरी अपार्टमेंट में 3 पार्किंग स्पेस और सोसाइटी की दूसरी शानदार सुविधाएं शामिल है, जिसमें जिम, क्लबहाउस, लाइब्रेरी, बैंक्वेट हॉल, योग स्टूडियो, जॉगिंग ट्रैक, ओपन स्काई फिटनेस सेंटर, सुंदर पार्क, बच्चों का प्ले एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम के साथ-साथ मेल-फीमेल अलग-अलग स्वीमिंग पूल्स भी हैं. एग्रीमेंट में लिखा है कि किराएदार बिना किसी एक्सट्रा चार्ज के सभी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में कुवैत का वाणिज्य दूतावास साउथ मुंबई के चर्चगेट इलाके में केसी कॉलेज के पास है.

रिवर्स नेपोटिज्म पर तोड़ी चुप्पी

सोनाक्षी सिन्हा 22 मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज कोर्टरूम ड्रामा ‘सिस्टम’ में नजर आ रही हैं, जहां वकील के किरदार में सोनाक्षी को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए पिता से कड़ी चुनौती मिलती हैं. फिल्म में ‘रिवर्स नेपोटिज्म’ पर बात हुई है, जिसे लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने रीयल लाइफ के किस्से शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि पिता शत्रुघ्न सिन्हा से कदम-कदम पर आजादी और सपोर्ट मिला है. फिर चाहे शादी की हो या करियर में. रिवर्स नेपोटिज्म के उलट पिता शत्रुघ्न सिन्हा काफी सपोर्टिव फादर रहे हैं, हालांकि सोनाक्षी ने क्लीयर किया कि पापा बाहर से टफ लगते हैं, लेकिन अंदर से सॉफ्ट और सपोर्टिव रहे हैं. 

ये भी पढ़ें:- Pregnancy में पैरों की सूजन और मूड स्विंग्स से परेशान एक्ट्रेस ने नाप दी ट्रेडमील, एक्सपर्ट ने कहा- लिमिट्स से ज्यादा खतरनाक!

Tags: sonakshi sinhaSonakshi Sinha CareerSonakshi Sinha MovieSonakshi Sinha Property
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