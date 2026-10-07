कभी चलाता था Sonakshi-Shahid की कार, आज मुंबई का ‘मोमो किंग’, तुकाराम मुंढे ने क्यों बंद कराई दुकान?

Suraj Lama Momos FDA Action: तुकाराम मुंढे की लीडरशिप वाले महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने सोमवार को त्योहारों के मौसम में अपनी जबरदस्त अतिक्रमण मुहिम के तहत आठ और खाने की दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए. इन दुकानों में सूरज लामा मोमोज़ की ओरिजिनल अंधेरी वेस्ट ब्रांच भी शामिल थी, जो मुंबई की सबसे पॉपुलर मोमो दुकानों में से एक है, जिसके मालिक का बॉलीवुड से एक दिलचस्प कनेक्शन है.

सूरज लामा शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के ड्राइवर

सूरज लामा 14 साल की उम्र में दार्जिलिंग में अपने गाँव मिरिक को छोड़कर, नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए थे. कुछ छोटे-मोटे काम करने के बाद, सूरज एक सेलिब्रिटी ड्राइवर बन गए. उन्होंने 25 साल तक इस पद पर काम किया, जिसमें एक्टर सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर के साथ काम करना भी शामिल है, और उन्होंने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस जैसे बड़े बैनर के लिए भी कार चलाई.

कुछ साल पहले इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में सूरज ने माना, “मैंने बहुत लगन से काम किया, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, उन्हें अपने परिवार की तरह देखा, लेकिन कभी-कभी मुझे बराबर नहीं समझा जाता था. इससे मुझे परेशानी होती थी.” उन्होंने एक घटना को ताबूत में आखिरी कील की तरह याद किया. “मैं एक एक्टर को सेट पर ले गया. वहां एक बच्चा था जो एक्टर के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, और काफी देर से इंतज़ार कर रहा था. मैंने उस बच्चे की मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने एक्टर को उसकी इच्छा बताई, तो उन्होंने मना कर दिया. मुझे अच्छा नहीं लगा,” उन्होंने याद किया.

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जब सूरज ने मोमोज बेचने के लिए ड्राइविंग छोड़ दी

ओला और उबर जैसी ऐप-बेस्ड कैब सर्विस में बाद में बढ़ोतरी भी एक वजह थी जिससे सूरज ने 2017 में मोमोज बेचना शुरू किया. उन्होंने सोनाक्षी और उनके परिवार को भी अपने मोमोज चखाए, और उन्हें उनका हुनर ​​पसंद आया. इसलिए, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने, अपनी मोटरबाइक बेचने और एक साइकिल खरीदने का फैसला किया, जिससे उन्होंने एक पॉप-अप शॉप शुरू की. उन्होंने अपनी पत्नी विजयता को भी अपने साथ आने के लिए मना लिया, इसलिए उन्होंने भी सिंगर केके के घर में कुक की नौकरी छोड़ दी.

सूरज ने माना, “अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यह एक बड़ा रिस्क था. हम दोनों लगभग Rs 30,000 कमा रहे थे, जिसमें से आधा घर चलाने में खर्च हो रहा था और बाकी बचत हो रही थी. यह जुआ काम आया, लेकिन यह किसी और दिशा में भी जा सकता था.” क्योंकि उस समय मुंबई में मोमोज उतने आसानी से नहीं मिलते थे जितने नॉर्थ इंडिया में मिलते थे, इसलिए सूरज को काफी अच्छी शुरुआत मिली.

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