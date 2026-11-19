सिंगर सोना महापात्रा ने सलमान खान के साथ 10 साल पुराने विवाद को फिर से याद किया है. उन्होंने सलमान की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म ‘मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस’ के गाने ‘तेरी सेक्सी ब्यूटी’ पर भी तंज कसा. म्यूजिक इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने पर शेयर किए गए वीडियो में सोना महापात्रा ने उन लोगों को जवाब दिया, जो सलमान से विवाद के कारण उनके करियर को नुकसान पहुंचने की बात कहते हैं.

सलमान के गाने पर किया ट्रोल

सोना महापात्रा सलमान के हालिया रिलीज हुए गाने ‘तेरी सेक्सी ब्यूटी’ पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने किसी के सहारे के बजाय अपनी मेहनत से करियर बनाया है. उन्होंने दिवाली 2026 के दौरान केरल में परिवार के साथ बिताए समय का जिक्र करते हुए वहां की पारंपरिक कला ‘ओट्टन थुल्लल’ की तारीफ की. सोना ने बताया कि इस कला की कहानी कहने की शैली, अनुशासन और कलाकारों का हुनर उन्हें काफी प्रभावित कर गया. लेकिन मुंबई लौटने के बाद जब उन्होंने इंस्टाग्राम खोला, तो उन्हें सलमान खान की फिल्म का एक गाना दिखाई दिया, जिसमें अभिनेता दो पेग लगाकर हवाई जहाज बनने की बात करते नजर आ रहे हैं. सोना महापात्रा ने कहा कि इंस्टाग्राम पर सलमान का नया गाना दिखने के बाद उन्हें पुराने विवाद और करियर को लेकर मिली चेतावनियां याद आ गईं.

सलमान के फैंस ने दी धमकियां

सोना महापात्रा ने अपने पोस्ट में 2016 का एक पुराना विवाद याद करते हुए लिखा कि उन्होंने उस समय सलमान खान की आलोचना की थी, जब अभिनेता ने फिल्म की शूटिंग की थकान की तुलना रेप पीड़िता के अनुभव से कर दी थी. इस बयान के बाद उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा था. सोना के मुताबिक, उन्हें गैंगरेप की धमकियां दी गईं, उनकी अश्लील मॉर्फ्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाई गईं और उन्हें जमकर ट्रोल किया गया. उनके परिवार और मां को भी गालियां और धमकियां दी गईं. इसके बाद उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी थी. मामले में तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया था. उन्होंने सलमान पर फिल्म के प्रमोशन के दौरान अपनी को-स्टार कैटरीना कैफ को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए उनके व्यवहार की भी आलोचना की थी.

लोगों ने सलमान ने विवाद ना करने की दी सलाह

सोना महापात्रा ने आगे कहा कि सलमान के खिलाफ बोलने की वजह से उन्हें सालों तक धमकियां मिलीं. कई लोग उनसे कहते थे कि अगर उन्होंने सलमान खान से विवाद न किया होता, तो आज उनका बॉलीवुड करियर कहीं और होता. हालांकि, सोना का कहना है कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है.

अपनी शर्तों पर किया काम

सोना महापात्रा ने साफ किया कि पिछले 10 सालों में उन्होंने अपना संगीत तैयार किया, अपने बैंड के साथ देश-विदेश में परफॉर्म किया और ‘लालपरी मस्तानी’, ‘भक्ति ब्लूज़’, ‘सोना 24K’ और ‘द अनटेम्ड बिलव्ड’ जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया. इसके अलावा उन्होंने एक अवॉर्ड जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए.

आखिर में सिंगर ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में जो कुछ भी किया, अपनी शर्तों पर किया है. उनके मुताबिक, सफलता का मतलब किसी दूसरे के साम्राज्य का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान और मुकाम बनाना है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने 20 साल के संगीत सफर पर गर्व है और आने वाले 20 सालों में भी वह इसी तरह बेबाकी से अपनी बात रखती रहेंगी.

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