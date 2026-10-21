दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस पर सोना महापात्रा ने उठाए सवाल, याद किया पुराना किस्सा; बोलीं- क्या दर्शकों के साथ यह सही है?

सिंगर सोना महापात्रा ने उत्तराखंड में एक कल्चरल इवेंट में दलेर मेहंदी के कथित नशे में परफॉर्मेंस के बाद हुए विवाद पर कमेंट किया है. उन्होंने परफॉर्मर्स से उम्मीद किए जाने वाले प्रोफेशनलिज्म और लाइव शो में पैसे देने वाले दर्शकों से उम्मीदों पर सवाल उठाए हैं. जानिए उन्होंने क्या कहा है.

सोना महापात्रा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट

मंगलवार यानी 21 जनवरी को सोना महापात्रा ने इंस्टाग्राम पर याद किया कि वह सूफी हेरिटेज फेस्टिवल के दूसरे एडिशन में दलेर का परफॉर्म देखने के लिए दिल्ली में रुकी थीं. उन्होंने कहा कि वह उत्तराखंड में दलेर की परफॉर्मेंस को लेकर हो रहे विवाद को फॉलो कर रही थीं और उन्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि, उन्होंने यह साफ करते हुए कि उनका इरादा पुराने सिंगर की बेइज्जती करने का नहीं था. उन्होंने कहा कि एक बड़ा अजीब सवाल है जिसे परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर सुलझाने की ज़रूरत है.

दलेर मेहंदी से जुड़ा पुराना किस्सा शेयर किया

सोना महापात्रा ने अपने पोस्ट में दलेर मेहंदी से जुड़ी पुरानी घटना बताई. उन्होंने कहा, ‘आर्टिस्ट अपने शो के बाद बहुत कम रुकते हैं. हम अक्सर अगली फ़्लाइट से निकल जाते हैं. लेकिन यास्मीन और हिमांशु और उनकी शानदार ऑर्गनाइज़िंग टीम ने एक और रात रुकने की हमारी रिक्वेस्ट को बहुत प्यार से मान लिया. हम सच में एक लेजेंड को परफ़ॉर्म करते हुए देखने के लिए एक्साइटेड थे, जिसके बारे में हमें बताया गया था कि यह एक बहुत अलग, सूफ़ी-ओरिएंटेड सेट होगा. लेकिन जो हुआ वह दिल तोड़ने वाला था. जहां से हमने देखा, दलेर जी कन्फ्यूज़्ड लग रहे थे, एक नोट पकड़ने में स्ट्रगल कर रहे थे और एक ही म्यूज़िकल फ्रेज़ दोहरा रहे थे. ओवरऑल प्रोडक्शन भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था। हमने ऑडियंस मेंबर्स को धीरे-धीरे जाते देखा, वे लोग जिन्होंने अच्छे पैसे दिए थे और बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे.’

सोना महापात्रा ने क्या कहा- क्या यह पैसे देने वाले दर्शकों के लिए सही है

गायिका ने आगे लिखा, ‘फिर भी, हममें से किसी ने कुछ नहीं कहा. न मेरी टीम ने, न मैंने. हम वहां खड़े थे, असहज और दुखी, लेकिन चुप. सम्मान की वजह से, जो मुझे असहज हिस्से पर लाता है. क्या वह सच में सम्मान था? या हम अपनी चुप्पी से कुछ ऐसा होने दे रहे थे जिस पर सवाल उठाया जाना चाहिए था? लेकिन उत्तराखंड विवाद को सामने आते देखकर, मुझे यह अजीब लगता है कि इतनी सारी बातचीत कलाकार की बेइज्ज़ती के बारे में हो गई है. दर्शकों की उम्मीदों और अच्छी-खासी प्रोफेशनल फीस लेने वालों की ज़िम्मेदारी के बारे में बहुत कम है.’

सोना महापात्रा ने पुराने कलाकारों पर क्या बोला?

सोना महापात्रा ने कहा कि पुराने कलाकार सम्मान और हमदर्दी के हकदार हैं, लेकिन दर्शकों को भी उनसे अच्छी और ईमानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद करने का अधिकार है. अगर कोई कलाकार बीमार है, तो उसकी स्थिति को समझदारी से संभालना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड के मंत्री ने जिस तरह अपनी नाराजगी जाहिर की, वह अलग मुद्दा है. एक कलाकार के तौर पर सोना का मानना है कि किसी की पुरानी उपलब्धियों का सम्मान करने का मतलब यह नहीं कि उसे अपनी परफॉर्मेंस के लिए जवाबदेही से छूट मिल जाए.

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