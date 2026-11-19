Somi Khan Adil Khan Separation Rumours: राखी सांवत के एक्स शौहर और टीवी जगत के चर्चित नाम आदिल खान दुर्रानी इन दिनों फिर से लाइमलाइट में है. इस बार मामला राखी नहीं, बल्कि उनकी दूसरी बेगम सोमी खान है. सोशल मीडिया पर शेयर की गई सोमी की आत्मसम्मान से जुड़ी भावुक पोस्ट और फिर आदिल का ‘ऑल द बेस्ट’ और ‘#End’ लिखकर उसे रीशेयर करना, दोनों के अलग होने की चर्चाओं को हवा दे गया. देखते ही देखते फैंस उनकी शादी टूटने के कयास लगाने लगे. लगातार मिल रहे सवालों के बाद अब दोनों ने एक वीडियो जारी कर इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

सोमी और आदिल ने अलग होने की अफवाहों पर क्या कहा?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में, सोमी खान ने साफ किया कि उनके पिछले पोस्ट का उनकी शादी या आदिल के साथ उनके रिश्ते से कोई लेना-देना नहीं था. उन्होंने बताया कि पोस्ट एक अलग सिचुएशन और टॉपिक के बारे में थी, लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया.

इस बीच, आदिल खान दुर्रानी ने बताया कि इस पोस्ट के बाद, उन्हें लगातार मीडिया के कॉल आ रहे थे. उन्होंने कहा कि मुंबई मीडिया उनसे कॉन्टैक्ट कर रहा था, उनसे पूछ रहा था कि उनके बीच क्या हुआ था और क्या उनका रिश्ता ठीक है. सोमी ने बताया कि उनके पोस्ट के बाद, उन्हें और आदिल को बहुत सारे डायरेक्ट मैसेज मिले. इससे उन्हें आगे आकर वीडियो के ज़रिए सफाई देनी पड़ी. आदिल ने यह भी माना कि उन्होंने सोमी का पोस्ट रीशेयर किया था, जिससे गलतफहमी और बढ़ गई.

किस पोस्ट ने तलाक की बहस छेड़ी?

असल में, पूरा मामला सोमी खान की एक इंस्टाग्राम स्टोरी से शुरू हुआ. इसमें उन्होंने सेल्फ-रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखने और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात कही थी. उन्होंने लिखा कि वह अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने अपना केस अल्लाह पर छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी नज़रों से कुछ भी छिपा नहीं है.

सोमी के पोस्ट के बाद, आदिल ने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीशेयर किया. उन्होंने लिखा, ऑल द बेस्ट. हमने साथ में जो अच्छा समय बिताया, उसके लिए धन्यवाद. #END.

आदिल के कैप्शन ने अलग होने की अटकलों को और हवा दे दी. सोशल मीडिया यूज़र्स का मानना ​​था कि दोनों के बीच सब ठीक नहीं है और उनकी शादी मुश्किल दौर से गुज़र रही है.

सोशल मीडिया पोस्ट से गलतफहमी हुई

सोमी और आदिल ने अब साफ़ किया है कि उनके रहस्यमयी पोस्ट को उनकी शादी से जोड़ना गलत था. अपने वीडियो में, दोनों ने कहा कि उनके बयान का वह मतलब नहीं था जो सोशल मीडिया पर समझा जा रहा था. इस साफ़ करने से अलग होने की अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश की गई है.