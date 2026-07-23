Allaince: सलमान खान के भाई को Keyboard चलाना नहीं आता! सोहेल खान ने किया खुलासा, ‘पसीने मेरे वहीं छूट गए…’

Sohail Khan: हाल ही में प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम पर अलायंस शो की एक क्लिप शेयर की है, जिसमें दिखाया गया है कि शो के कंटेस्टेंट सोहेल खान की उंगलियां कंप्यूटर यूज़ करते समय कीबोर्ड पर काँप रही थीं.

सोहेल खान ने खुलासा करते हुए बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शो में उन्होंने जीवन में पहली बार कंप्यूटर यूज़ किया है. उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी की-पैड को नहीं छुआ था.

सोहेल खान के छूटे पसीने

शो ‘अलायंस’ के एक टास्क के दौरान सोहेल खान को कंप्यूटर पर काम करना था. उन्होंने बताया कि यह शो के सबसे कठिन टास्क में से एक था. इंस्टाग्राम पर शेयर किये गए वीडियो में सोहेल को डिवाइस से जूझते हुए देखा जा सकता है. उनकी उंगलियां कांप रही थीं; उनके हाथ हिल रहे थे. सोहेल ने कहा, “ मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में Alliance में कीबोर्ड इस्तेमाल किया है. मेरा मुश्किल काम था कीबोर्ड को कैसे संभालते हैं. पसीने से भीग गए. मैंने कभी कीपैड को छुआ नहीं था.”

वीडियो में वह बेहद उलझन में नज़र आ रहे थे; वह यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कीबोर्ड असल में कैसे काम करता है. इस मज़ेदार वीडियो ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, कुछ लोग उनकी परेशानी पर हँसे, वहीं कुछ लोगों को उनकी प्रतिक्रिया अपने जैसी लगी, खासकर इसलिए क्योंकि स्मार्टफोन और टचस्क्रीन की बढ़ती लोकप्रियता ने पारंपरिक कंप्यूटर कीबोर्ड की ज़रूरत को कम कर दिया है.

तलाक के बाद फिर बढ़ी एक्स-वाइफ से नजदीकियां

कीबोर्ड वाली मजेदार घटना के अलावा, सोहेल शो में अपनी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के साथ दोबारा मिलने को लेकर भी सुर्खियों में हैं. 24 साल की शादी के बाद 2022 में तलाक लेने वाले इस जोड़े ने रियलिटी गेम शो में एक बार फिर से मुलाकात की. तलाक के बावजूद, दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं. दोनों की बॉन्डिंग ने लोगों का खूब ध्यान आकर्षित किया है.