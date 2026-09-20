भाईजान की बुराई के लिए जिगरा चाहिए! Bigg Boss की एक्स कंटेस्टेंट सोफिया हयात बोल गईं Salman Khan को इडियट;

Salman Khan Bigg Boss 20: जो कोई नहीं कर सकता हाल ही में वो एक एक्स कंटेस्टेंट ने कर दी. बिग बॉस 20 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में शर्टलेस अपीयरेंस के बाद बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने सलमान खान की बुराई की है. जहां सलमान ने इस मौके का इस्तेमाल अपनी उम्र, हेयरस्टाइल और वज़न के बारे में ऑनलाइन कमेंट्स का जवाब देने के लिए किया, वहीं सोफिया ने रियलिटी शो में अपने समय के अपने अनुभव को सामने लाया और बॉडी-शेमिंग पर उनके स्टैंड पर सवाल उठाया.

सोफिया हयात ने सलमान खान को ‘दोगला’ कहा

बिग बॉस 7 में आई सोफिया ने रविवार को X पर सलमान के शर्टलेस मोमेंट के एक वीडियो पर रिएक्ट किया. उन्होंने उन कमेंट्स को याद किया जो उन्होंने कहा कि एक्टर ने शो में उनके समय के दौरान उनके अपीयरेंस के बारे में किए थे और उन पर अपने अप्रोच में इनकंसिस्टेंट होने का आरोप लगाया. क्लिप को दोबारा शेयर करते हुए, सोफिया ने लिखा, “सलमान एक दोगला बेवकूफ है. जब मैं बिग बॉस में थी तो उसने मेरी बॉडी और चेहरे की बुराई की थी..और गौहर से कहा था कि उसकी बॉडी अच्छी है. उफ्फ़.” उनकी यह बात तब आई जब वीकेंड का वार एपिसोड से सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर सलमान का जवाब चर्चा का विषय बन गया था. एक्टर ने इस बात पर बात की कि कैसे सेलिब्रिटीज़ को अक्सर उनके लुक्स को लेकर कमेंट्स सुनने पड़ते हैं.

SALMAN is an hypocritical idiot. When I was in Bigg Boss he criticised my body and face..and told Gauhar her body was good. Argh. https://t.co/ENXSfqMlz9 — Sofia Hayat (@sofiahayat) September 19, 2026

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सलमान खान ने ऑनलाइन ट्रोलिंग का जवाब दिया

सलमान को खुद अपनी उम्र, बालों और वज़न को लेकर सोशल मीडिया पर बुराई का सामना करना पड़ा है. एपिसोड के दौरान, उन्होंने उन कमेंट्स पर बात करते हुए अपनी टोपी और शर्ट उतार दी, ऐसा लगा जैसे वे उन लोगों को चुनौती दे रहे हों जो उनके लुक्स को लेकर उन्हें टारगेट कर रहे थे. उसी एपिसोड के दौरान, सलमान ने बॉडी-शेमिंग, एज-शेमिंग और प्रेग्नेंसी के बाद सेलिब्रिटीज़, खासकर महिलाओं को होने वाले पैपराज़ी अटेंशन के बारे में भी बात की. उनकी यह बात सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ और उनके पति विक्की कौशल के साथ गणपति सेलिब्रेशन में उनकी मौजूदगी को लेकर चल रही चर्चा के बीच आई. सलमान ने प्रेग्नेंसी के बाद महिलाओं की बुराई पर सवाल उठाते हुए पूछा, “आप प्रेग्नेंट होने पर किसी को ट्रोल क्यों करते हैं?”