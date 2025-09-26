पहले लीक हुई फोटो… फिर प्राइवेट वीडियो, डायरेक्टर निकला हसीना का एकतरफ आशिक
पहले लीक हुई फोटो… फिर प्राइवेट वीडियो, डायरेक्टर निकला हसीना का एकतरफ आशिक

Uorfi Javed Private Video: बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया तक करियर की शुरूआत में कई एक्ट्रेसेस को काफी कुछ चीजों का सामना करना पड़ा है. उर्फी जावेद के साथ भी शुरूआती दौर में काफी कुछ हुआ है. एक्ट्रेस के मकान मालिक ने तो इन्हें वैश्या तक कह दिया.

By: Preeti Rajput | Last Updated: September 26, 2025 8:53:15 AM IST

Urfi Javed Shared Her Casting Couch Experience: बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री दोनों की दुनिया में कुछ घिनौने लोग अपनी धाक जमाए बैठे हैं. यह उस तख्त पर विराजमान हैं, जिनका सच सामने लाना काफी मुश्किल है. शुरुआती दौर में हर हसीना को लगभग कास्टिंग काउच (Casting Couch) का शिकार होना पड़ा है. कई एक्ट्रेस इस बारे में खुलकर बातचीत कर चुकी है. इस लिस्ट में बोल्डनेस क्वीव और सोशल मीडियो सेंसेशम उर्फी जावेद (Urfi Javed) का नाम भी शामिल हैं. वह भी उन हसीनाओं के लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी हैं, जिन्हें कभीकभी कास्टिंग काउच (Urfi Javed On Casting Couch) का शिकार होना पड़ा है.

उर्फी जावेद की साथ डायरेक्टर ने की थी गंदी हरकत 

दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उर्फी ने कास्टिंग काउच पर खुलकर बातचीत की. एक्ट्रेस ने खुलासा करते हुए बताया कि किस तरह से उन्हें ऑडिशन के नाम पर धोखा दिया गया. उर्फी ने कहा किएक डायरेक्टर ने उन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाया था. वह काम के चक्कर में उस शख्स से मिलने चली गई. उस शख्स ने उर्फी से कहा किमान लो मैं तुम्हारा लवर हूं और तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट सीन शूट करने हैं. उर्फी ने इसके लिए पहले देखा की कैमरा किधर लगा है. लेकर कमरे में कैमरा मौजूद नहीं था. उर्फी ने कहा किवह उस आदमी को मना नहीं कर पाईं. जबकि उसे ना बोलकर गाल पर खींचकर थप्पड़ लगाना चाहिए था.

पिता पर भी आरोप लगा चुकी हैं एक्ट्रेस 

उर्फी ने उस डायरेक्टर के साथ इंटीमेट सीन शूट किए. उर्फी ने आगे कहा किइसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई. उनके मकान मालिक ने उन्हें वैश्या तक कह दिया था. लेकिन अब लोगों में उतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ बोल सके और अगर कहते भी हैं, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. उर्फी ने आगे कहा किमेरी तस्वीरें एडल्ट साइट पर भी लीक हो गई थी. एक्ट्रेस अपने पिता पर भी कई आरोप लगा चुकी हैं. उन्होंने बताया था कि उनके पिता काफी टॉर्चर करते थे.

