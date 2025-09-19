Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ
Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ

Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ

Sofia Ansari Sexy Video : सोफिया अंसारी आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करती रहती हैं और फैंस को भी उनके वीडियोज का इंतजार रहता है. इस बार भी उन्होंने एक बेहद बोल्ड वीडियो शेयर किया है जिसे देख लोग पागल हो रहे हैं-

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: September 19, 2025 12:47:28 PM IST

Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ

Sofia Ansari Hot Video : सोशल मीडिया की लोकप्रिय स्टार और यूथ आइकन सोफिया अंसारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनकी हालिया वीडियो रील ने इंस्टाग्राम पर धमाल मचा दिया है. बोल्ड अंदाज और ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाने वाली सोफिया इस बार एक अलग ही अवतार में नजर आईं, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

सोफिया अंसारी के इस वीडियो में वो बिकीनी के साथ एक स्टाइलिश कोट पहने नजर आ रही हैं. उनके पीछे सफेद बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे हैं, जो वीडियो की लोकेशन को और भी खास बना रहे हैं. कैमरे के सामने उनके हाव-भाव और एक्सप्रेशन्स ने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है. इस वीडियो को देखकर कई यूजर्स ने कमेंट किया- “सुंदर” और “बहुत ही खूबसूरत”.

14 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

ये वीडियो सोफिया ने 17 सितंबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था. अब तक इसे 14 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 95 हजार से ज्यादा यूजर्स ने इसे लाइक किया है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा- Vibes, लेकिन इस एक शब्द ने भी उनके स्टाइल को पूरी तरह बयां कर दिया.

फैंस का जबरदस्त रिएक्शन

सोफिया की इस वीडियो पर फैंस का रिएक्शन देखने लायक है. किसी ने उन्हें “फायर क्वीन” कहा तो किसी ने “सेक्सी बेबी”. एक यूजर ने लिखा, “बेस्ट फिगर ऑफ इंडिया” और एक ने कहा- मजा आ गया, सब दिख गया. इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि सोफिया की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है.

सोफिया अंसारी के इंस्टाग्राम पर 15.3 मिलियन यानी 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनका फैन पेज ‘Cute-Sofu9’ भी एक लाख से ज्यादा लोगों द्वारा फॉलो किया जा चुका है. उनके हर पोस्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं.

 ब्रांड्स के लिए बन चुकी हैं फैशन आइकन

सोफिया न सिर्फ सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, बल्कि अब बड़े-बड़े ब्रांड्स के लिए प्रमोशनल फेस भी बन चुकी हैं. उनकी रील्स न सिर्फ एंटरटेन करती हैं, बल्कि ब्रांड्स को भी ट्रेंड में लाने में मदद करती हैं. उनका बोल्ड अवतार और स्टाइलिश अपील उन्हें यूथ के बीच सुपरस्टार बना चुके हैं.

Tags: sofia ansari bikini videosofia ansari latest videosofia ansari sexy video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ
Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ
Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ
Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ