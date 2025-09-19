Sexy Video : Sofia Ansari का लेटेस्ट Bold Video देख फटी रह गईं लोगों की आखें, फैंस को दिख गया सब कुछ

Sofia Ansari Hot Video : सोशल मीडिया की लोकप्रिय स्टार और यूथ आइकन सोफिया अंसारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनकी हालिया वीडियो रील ने इंस्टाग्राम पर धमाल मचा दिया है. बोल्ड अंदाज और ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाने वाली सोफिया इस बार एक अलग ही अवतार में नजर आईं, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

सोफिया अंसारी के इस वीडियो में वो बिकीनी के साथ एक स्टाइलिश कोट पहने नजर आ रही हैं. उनके पीछे सफेद बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे हैं, जो वीडियो की लोकेशन को और भी खास बना रहे हैं. कैमरे के सामने उनके हाव-भाव और एक्सप्रेशन्स ने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है. इस वीडियो को देखकर कई यूजर्स ने कमेंट किया- “सुंदर” और “बहुत ही खूबसूरत”.

14 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

ये वीडियो सोफिया ने 17 सितंबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था. अब तक इसे 14 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 95 हजार से ज्यादा यूजर्स ने इसे लाइक किया है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा- Vibes, लेकिन इस एक शब्द ने भी उनके स्टाइल को पूरी तरह बयां कर दिया.

फैंस का जबरदस्त रिएक्शन

सोफिया की इस वीडियो पर फैंस का रिएक्शन देखने लायक है. किसी ने उन्हें “फायर क्वीन” कहा तो किसी ने “सेक्सी बेबी”. एक यूजर ने लिखा, “बेस्ट फिगर ऑफ इंडिया” और एक ने कहा- मजा आ गया, सब दिख गया. इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि सोफिया की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है.

सोफिया अंसारी के इंस्टाग्राम पर 15.3 मिलियन यानी 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनका फैन पेज ‘Cute-Sofu9’ भी एक लाख से ज्यादा लोगों द्वारा फॉलो किया जा चुका है. उनके हर पोस्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं.

ब्रांड्स के लिए बन चुकी हैं फैशन आइकन

सोफिया न सिर्फ सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, बल्कि अब बड़े-बड़े ब्रांड्स के लिए प्रमोशनल फेस भी बन चुकी हैं. उनकी रील्स न सिर्फ एंटरटेन करती हैं, बल्कि ब्रांड्स को भी ट्रेंड में लाने में मदद करती हैं. उनका बोल्ड अवतार और स्टाइलिश अपील उन्हें यूथ के बीच सुपरस्टार बना चुके हैं.