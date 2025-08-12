Home > मनोरंजन > इस मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की हादसे में गई जान…सड़क दुर्घटना में उड़ गए परखच्चे, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

Asfiya Khan Death: सोशल मीडिया की मशहूर इंफ्लुएंसर असफिया खान की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई है। आईए जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ ये भयानक हादसा?

Published By: Preeti Rajput
Published: August 12, 2025 11:29:09 IST

Asfiya Khan Death: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर असफिया खान का सड़क हादसे में निधन हो गया है। उनकी जान मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर पनवेल के पास एक भीषण एक्सीडेंट में चली गई। इस हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हो गए थे। हादसे में असफिया को पहले गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें पनवेल के एमजीएम अस्पताल में लोगों ने भर्ती कराया। लेकिन इलाज से पहले ही असफिया की मौत हो गई। उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

हादसे के दौरान हुई मौत

पनवेल तालुका पुलिस थाने में इस मामले की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, टोयोटा अर्बन क्रूजर गाड़ी संख्या UP 32 MU 2287 के ड्राइवर आलम खान ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई। जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे के दौरान मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी तीन से चार बार पलटी और उसके परखच्चे उड़ गए।

कौन है असफिया?

बता दें कि असफिया  लखनऊ से ताल्लुक रखती हैं। वह अक्सर अपने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती थीं। असफिया ट्रेंडिंग गानों पर रील बनाती हैं। इंस्टाग्राम पर वह कई ब्रांड के साथ कॉलैब भी करती थीं। फॉलोअर्स की बात करें तो उनके 2 लाख 33 हजार फॉलोअर्स हैं।

