फिर चर्चा में आईं Rebel Kid, अब क्या करेंगी सोशल मीडिया सेंसेशन अपूर्वा मुखीजा… लोगों ने उड़ाया मजाक!

Apoorva Mukhija Announcement : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा (Apoorva Mukhija) एक बार फिर से इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बन गई हैं। अक्सर अपने बोल्ड फैशन सेंस, रिबेल एटिट्यूड और व्लॉग्स के वजह से सुर्खियों में रहने वाली अपूर्वा इस बार एक बड़े एलान को लेकर ट्रेंड कर रही हैं। करण जौहर के रियलिटी शो ‘द ट्रेटर’ में अपनी शानदार प्लानिंग और अलग सोच के चलते लोगों का ध्यान खींचने वाली अपूर्वा, अब एक नया और बड़ा कदम उठाने जा रही हैं और इसी को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है।

भारत में करेगी नेशनल टूर

23 साल की अपूर्वा मुखीजा ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने पहले नेशनल टूर की घोषणा की है। इस पोस्ट को टूर ऑर्गेनाइजर्स ने जारी किया, जिसमें लिखा था – “Hello My Cute Little Red Flags”। साथ ही ये भी बताया गया कि अपूर्वा का ये इंडिया टूर अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच कई शहरों में आयोजित होगा।

पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, “Rebel और दोस्तों वाली एनर्जी अब जल्द ही आपके शहर में दस्तक देने वाली है।” इस टूर को लेकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किसी मोटिवेशनल या सोशल इंटरेक्शन इवेंट की तरह होगा, जिसमें अपूर्वा अपनी ‘Rebel Kid’ पर्सनालिटी से युवाओं को प्रभावित करेंगी।

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

हालांकि कुछ फैंस इस एलान से एक्साइटेड नजर आए और उन्होंने कमेंट करते हुए पूछा कि अपूर्वा उनके शहर कब आएंगी, वहीं दूसरी ओर कई यूजर्स ने इस घोषणा का जमकर मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि “अपूर्वा आखिर स्टेज पर करेंगी क्या?” एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “क्या वो हमें बस बातें सुनाएंगी?”

एक अन्य ने लिखा, “टैलेंट क्या है? व्लॉगिंग और फैशन में दिलचस्पी होना अब क्या टूर का कारण बन गया है?” कुछ यूजर्स ने ये भी कहा कि इस तरह के टूर समाज में गलत मैसेज भेज सकते हैं और युवा पीढ़ी को भ्रमित कर सकते हैं।

पॉपुलैरिटी बनाम टैलेंट

अपूर्वा का ये टूर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी ही आज की नई “काबिलियत” बन चुकी है? जहां एक ओर लाखों फॉलोअर्स होने से किसी को मंच मिल जाता है, वहीं दूसरी ओर समाज में असली टैलेंट को वो स्पेस नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए।

अभी ये देखना बाकी है कि अपूर्वा का ये टूर कितना सफल होता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक बार फिर से इंटरनेट की दुनिया में हलचल जरूर मचा दी है।