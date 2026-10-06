कभी सलमान खान के साथ किया डेब्यू, ऐश्वर्या राय से मिलते थे नैन-नक्श, अब कहां हैं ‘लकी’ की ये हसीना?

Where is Sneha Ullal: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उलाल ने गया गांव का दौरा करने के बाद वहां के लोगों की तारीफ की है. सलमान खान की फिल्म ‘लकी: नो टाइम फॉर लव’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली स्नेहा इन दिनों गया में अपनी फिल्म ‘अर्धनायक’ की शूटिंग कर रही हैं. उन्हें गांव की महिलाओं से इतना गहरा जुड़ाव महसूस हुआ कि वह फर्श पर बैठकर उनसे बातें करने लगीं.

स्नेहा ने बिहार के लोगों को दयालु और प्यार करने वाला बताया. उन्होंने एक मज़ेदार कहानी भी शेयर की कि कैसे जब उन्होंने एक बकरी के बच्चे का नाम रखने का सुझाव दिया, तो गांव में सभी हंसने लगे.

वे बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत दयालु हैं- स्नेहा उलाल

ETV को दिए एक बयान में, स्नेहा उलाल ने गया के लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने कहा वे बहुत प्यारे लोग हैं. मैं उनके साथ बैठी थी और एक बकरी के बच्चे का नाम रखने का सुझाव दे रही थी, और सभी हंसने लगे. मुझे बिहार आकर अच्छा लग रहा है. वे बहुत दयालु लोग हैं. मुझे यह सब पहले नहीं पता था, लेकिन जैसे-जैसे मैं उन्हें जानती गई, मुझे एहसास हुआ कि वे कितने अच्छे हैं. स्नेहा ने बताया कि वह पहले भी पटना आ चुकी हैं, लेकिन यह पहली बार है जब वह गया में किसी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं. वह वहां के लोगों के फ्रेंडली और वेलकमिंग नेचर से बहुत इम्प्रेस हुईं.

उन्होंने कहा मैं पहले भी पटना आ चुकी हूं, लेकिन यह पहली बार है जब मैं गया में कोई फिल्म शूट कर रही हूं. मुझे यहां के लोगों का अपनापन और अपनापन बहुत पसंद आया. जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी, तब मैं बहुत छोटी थी और एक्टिंग की दुनिया में नई थी. उस समय, मैंने डायरेक्टर और एक्टर्स के कहने पर एक्टिंग ट्राई की.

स्नेहा ज़मीन पर बैठकर गांव की महिलाओं से बात करती

स्नेहा अभी बोधगया में डुंगेश्वरी हिल से थोड़ी दूरी पर एक महादलित कॉलोनी में शूटिंग कर रही हैं. शूटिंग के बीच, वह गांव की महिलाओं के साथ समय बिताती हैं, उनके लाइफस्टाइल, परंपराओं और डेली लाइफ के बारे में जानती हैं. स्नेहा ने कहा कि उन्हें जानवरों से बहुत प्यार है और शूटिंग के दौरान वह गांव में बकरियों और बछड़ों के साथ समय बिताती हैं.

‘अर्धनायक’ में लालमुनिया देवी का रोल

स्नेहा फिल्म अर्धनायक में गांव की एक महिला लालमुनिया देवी का रोल कर रही हैं. कहानी राइटर शैलवाल ने लिखी है और इसे अंजनी कुमार ने डायरेक्ट किया है. कहानी गांव की ज़िंदगी, लोक कलाओं के धीरे-धीरे खत्म होने और गांवों की मुश्किलों के इर्द-गिर्द घूमती है. पानी की कमी भी कहानी का एक अहम हिस्सा है. फिल्म 1950 के दशक के गांव के समाज के बैकग्राउंड पर बनी है. स्नेहा के लिए, गांव की महिलाओं से मिलना और उनकी ज़िंदगी को करीब से समझना इस रोल की तैयारी का एक अहम हिस्सा था.

गया में शूटिंग करना स्नेहा के लिए एक खास एक्सपीरियंस

अर्धनायक का करीब 50 परसेंट हिस्सा गया जिले में शूट हो रहा है. शूटिंग की वजह से गांव में कैमरों, लाइट्स, फिल्म एक्टर्स और प्रोडक्शन क्रू मेंबर्स का आना-जाना बढ़ गया है. शाम तक चलने वाली शूटिंग के बाद एक्टर्स बोधगया लौट जाते हैं. स्नेहा ने गया में शूटिंग को एक खास एक्सपीरियंस बताया और कहा कि उस जगह के पास काम करना खुशी की बात थी जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था. उन्होंने महाबोधि मंदिर और बराबर हिल जाने की भी इच्छा जताई.