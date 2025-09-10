Home > मनोरंजन > टीवी > 15 सालों में इतनी बदल गई ये एक्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख आंखों पर यकीन नहीं होगा

15 सालों में इतनी बदल गई ये एक्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख आंखों पर यकीन नहीं होगा

Smriti Kalra Transformation: 'करोल बाग' वाली स्मृति कालरा ने अपने लुक और स्टाइल में जबरदस्त बदलाव किया है. रील लाइफ से रियल लाइफ तक का उनका ट्रांसफॉर्मेशन फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 10, 2025 20:41:10 IST

Smriti kalra
Smriti kalra

Smriti Kalra photos: टीवी की दुनिया में स्मृति कालरा (Smriti Kalra) का नाम हमेशा खास रहा है, और उनके फैंस के लिए उनका स्टाइल और बदलाव हमेशा चर्चा का विषय रहा है. ‘Karol Bagh’ में उनके रील लाइफ के किरदार ने उन्हें घर-घर में पॉपुलर बनाया, लेकिन अब उनकी रियल लाइफ का भी बदलाव सबकी नजरों में आ रहा है. आप उनका लेटेस्ट तस्वीरों को देख उन्हें पहचान नहीं पाएंगे.

अभी हाल ही में उनके कुछ नए फोटोशूट सामने आए, जिनमें उन्होंने अपने लुक में जबरदस्त बदलाव दिखाया है. उनके बाल, मेकअप और आउटफिट का अंदाज इतना ट्रेंडी और मॉडर्न हो गया है कि पुराने करोल बाग शो वाले लुक को देखकर फैंस को थोड़ी हैरानी भी हुई.

View this post on Instagram

A post shared by स्मृति कालरा (@smiritikalra5)

स्मृति का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

स्मृति का ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लुक तक सीमित नहीं है. उनके सोशल मीडिया पोस्ट और रील्स में दिख रहा है कि अब उनका स्टाइल और व्यक्तित्व और भी कॉन्फिडेंट और बोल्ड हो गया है. रील लाइफ में जो कॉन्फिडेंट उन्होंने दिखाई थी, अब रियल लाइफ में भी उसी तरह नजर आ रही है.

30,000 करोड़ की दौलत पर भिड़ा Sunjay Kapur का परिवार, मां ने भी उठाए सवाल, पत्नी प्रिया बोलीं- इनको सड़कों पर नहीं छोड़ा

फोटोज में झलक रहा फैशन और कॉन्फिडेंस

फैंस उनके पुराने फोटो और नए फोटो की तुलना कर रहे हैं और इस बदलाव की तारीफ कर रहे हैं. उनके स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि फैशन और कॉन्फिडेंस की भी मिसाल हैं.

अगर आप भी स्मृति के इस बदलते अंदाज को देखना चाहते हैं, तो उनके सोशल मीडिया हैंडल और नए फोटोशूट जरूर चेक करें. यह बदलाव फैंस को नया और फ्रेश अंदाज देखने का मौका दे रहा है.

Tags: Smriti KalraSmriti Kalra photoshootSmriti Kalra transformationTV actress smriti kalraTV to real life
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
15 सालों में इतनी बदल गई ये एक्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख आंखों पर यकीन नहीं होगा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

15 सालों में इतनी बदल गई ये एक्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख आंखों पर यकीन नहीं होगा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

15 सालों में इतनी बदल गई ये एक्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख आंखों पर यकीन नहीं होगा
15 सालों में इतनी बदल गई ये एक्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख आंखों पर यकीन नहीं होगा
15 सालों में इतनी बदल गई ये एक्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख आंखों पर यकीन नहीं होगा
15 सालों में इतनी बदल गई ये एक्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख आंखों पर यकीन नहीं होगा