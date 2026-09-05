कभी ‘तुलसी’ बनकर छाईं, फिर मांगना पड़ा काम! स्मृति ईरानी ने सुनाया टीवी में वापसी का किस्सा

स्मृति ईरानी ने राजनीतिक करियर के चलते कई साल टीवी से दूरी बनाए रखी. 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद उन्होंने फिर अभिनय की दुनिया में लौटने का फैसला किया और काम मांगने से भी पीछे नहीं हटीं. अब इसे लेकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है. जानिए उन्होंने क्या कहा.

खुद जाकर मांगती थीं काम

टाइम्स नाउ से बात करते हुए, स्मृति ईरानी ने बताया कि सालों बाद टीवी की दुनिया में वापसी के लिए उन्होंने काम मांगने में कोई शर्म नहीं दिखाई. एक्ट्रेस ने बताया कि ऑफर का इंतजार करने के बजाय, उन्होंने खुद संपर्क करने का फैसला किया. उन्होंने जिन लोगों से बात की उनमें से एक उदय शंकर थे, जो अब जियोहॉटस्टार और स्टार के वाइस चेयरमैन हैं और टेलीविजन से तब जुड़े थे जब ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का प्रसारण बंद हो गया था. स्मृति ईरान ने इंटरव्यू में बताया, ‘मैंने अपना फोन उठाया और मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में नौकरी मांगी. मैंने कहा कि मैं बेरोजगार हूं. क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? उन्हीं की वजह से मैंने मनोरंजन उद्योग में अपनी नौकरी खो दी थी. फिर, उन्हीं की वजह से मैंने दोबारा काम शुरू किया.’

स्मृति ईरानी के फोन से शंकर हैरान रह गए, क्योंकि एक पूर्व कैबिनेट मंत्री उनसे नौकरी के लिए संपर्क कर रही थीं. हालांकि, ईरानी के लिए पुराने पेशे में लौटना शर्म की नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक फैसला था.

टीवी के लिए पूरी तरह तैयार थीं

आगे बातचीत के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा, ‘जो लोग इस काम से वाकिफ हैं, वे यह बात समझते हैं. आप 12 घंटे तक की शिफ्ट में काम कर सकते हैं, और आप कभी भी पूरी तरह से काम से मुक्त नहीं होते. इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी सेट पर कर्मचारी के तौर पर काम करने के लिए तैयार हूं. इसमें कोई बुराई नहीं है. मुझे लगता है कि सेट पर मौजूद हर कोई थोड़ा हैरान था. लोग सोच रहे थे कि मैं दिहाड़ी मजदूरी पर कैसे गुजारा करूँगी?’

25 साल बाद हुई टीवी पर वापसी

साल 2000 के बाद 29 जुलाई 2025 को ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ का प्रीमियर स्टार प्लस पर हुआ और यह जियोहॉटस्टार पर भी स्ट्रीम हुआ. शो में स्मृति ईरानी ने तुलसी विरानी के किरदार से टीवी पर वापसी की और अमर उपाध्याय के साथ फिर नजर आईं.

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