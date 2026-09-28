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सिर पर पल्लू, मांग में सिंदूर.. छठ पूजा की भक्ति के रंग में रंगीं स्मृति ईरानी, ‘क्योंकि सास..’ में दिखी महापर्व की झलक

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Chhath Puja: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में छठ महापर्व की झलक देखने को मिली. अभिनेत्री स्मृति ईरानी छठी मईया की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं. देखें वीडियो.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: September 28, 2026 1:33:13 PM IST

Smriti Irani Celebrates Chhath Puja in Kyonki
Smriti Irani Celebrates Chhath Puja in Kyonki


Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Chhath Puja: टीवी की दुनिया के पॉपुलर शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के नए सीजन में छठ पूजा का रंग देखने को मिला. स्मृति ईरानी और शो की अन्य अभिनेत्रियां पारंपरिक अंदाज में छठ की रस्में निभाती नजर आईं. मेकर्स ने इस शो से जुड़ा एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें विरानी परिवार बिहार के रंग में रंगा नजर आ रहा है. छठ पर्व की झलक देख दर्शक इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं. 

क्या दिखा प्रोमो में?

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की निर्माता एकता कपूर ने शो का एक प्रोमो जारी किया है. इसमें श्वेता तिवारी का कैमियो है, जो सिद्धार्थ-तमन्ना का फिल्म ‘द वन’ में नजर आ रही हैं. इस फिल्म में भी छठी मईया की महिमा को दिखाया गया है. ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के प्रोमों में श्वेता तिवारी, तुलसी विरानी (स्मृति ईरानी) से कहती हैं कि बिहारी लोग छठी मईया पर बहुत विश्वास रखते हैं. आगे श्वेता ने तुलसी को कहा कि वो दिल से छठी मैया को याद करें फिर देखें कैसे चमत्कार होता है, वो जिंदगी भर साथ देती हैं. 

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बिहार में रंग में रंगी तुलसी विरानी

इसके बाद देखने को मिलता है कि तुलसी विरानी पूरे विधि विधान से छठी मईया की पूजा अर्चना करती है. उन्हें पारंपरिक पोशाक पहने देखा जाता है और तुलसी ने मांग में सिंदूर और सिर पर पल्लू रख कर पानी के अंदर सूर्य देव को जल चढ़ाती दिखती है. यह दृश्य यूपी-बिहार के लोग और छठ पर्व पर आस्था रखने वालों को भावुक कर रहा है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस दौरान स्मृति ईरानी के साथ गौरी प्रधान, रावी गुप्ता और प्राची सिंह भी लाल साड़ी, सिंदूर और सिर पर पल्लू लिए छठ पूजा करती नजर आईं. लोग एकता कपूर के इस प्रयास की तारीफ कर रहे हैं.

शो के बारे में

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ 25 साल बाद नए सीजन के साथ लौटा है, जिसमें स्मृति ईरानी ने टीवी पर वापसी की है. पुराने और नए कलाकारों से सजा यह शो दर्शकों को पसंद आ रहा है. वहीं, एकता कपूर की फिल्म ‘द वन’ में भी छठ पूजा को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है.

यह खबर भी पढ़ें: Hanuman Ansh Day 52 BOC: ‘हनुमान अंश’ ने रच दिया इतिहास, 2 करोड़ रुपये में बनी फिल्म ने कमा डाले 300 करोड़ रुपये; जानें वीकएंड…

Tags: smriti iraniSmriti Irani Chhath Puja
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