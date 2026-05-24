कभी दूरदर्शन में एंकर थी ये हसीना, फिर फिल्मी दुनिया में आकर खूबसूरती का बनाया दीवाना, जानिए कौन है ये एक्ट्रेस

हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उनका नाम है स्मिता पाटिल. उन्होंने 80 के दशक में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया था. आज वो इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन कई युवा एक्ट्रेस के लिए प्रेरणास्रोत हैं. अभिनेत्री एक्टिंग से पहले एंकर थीं, यानी समाचार पढ़ती थीं. फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था. चलिए एक नजर डालते हैं उनके करियर पर.

पुणे में हुआ था जन्म

स्मिता पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था. वह एक प्रगतिशील और राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से ताल्लुक रखती थीं. स्मिता पाटिल को बचपन से ही एक्टिंग और ग्लैमर का शौक था. इसलिए उन्होंने उम्र से ही कला, थिएटर और साहित्य के प्रति गहरी रुचि दिखाई.

न्यूज रीडर के रूप में किया काम

साल 1970 के दशक की शुरुआत में, स्मिता पाटिल ने मुंबई में स्थित दूरदर्शन में न्यूज रीडर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. उनकी अनोकी आवाज, आत्मविश्वास और प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें जल्द ही भारतीय घरों में एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया.

कैसे हुई फिल्मों में एंट्री?

टीवी पर स्मिता पाटिल का कॉन्फिडेंश और अंदाज देखकर जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल आकर्षित हो गए. इसके बाद डायरेक्टर ने एक्ट्रेस को फिल्मों में लाने का फैसला किया. फिर साल 1976 में श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन में स्मिता पाटिल ने मजबूत इरादों वाली ग्रामीण महिला की भूमिका निभाई. इस किरदार को आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, जिसमें वह एक दूध सहकारी समिति के लिए लड़ रही थीं. फिर यहीं से स्मिता पाटिल की किस्मत बदल गई.

इन फिल्मों में भी किया काम

इसके बाद एक्ट्रेस ने 80 के दशक में कई फिल्मों में काम किया. इस लिस्ट में ‘निशांत’, ‘चक्र’, ‘उंबरथा’, ‘आक्रोश’ और ‘मिर्च मसाला’ जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों ने उन्हें दिग्गज अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल कर दिया. स्मिता पाटिल ने 13 दिसंबर 1986 को महज 31 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.