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शादीशुदा राज बब्बर पर दिल हार बैठीं स्मिता पाटिल, प्यार मिला लेकिन अंत रहा बेहद दर्दनाक; 31 साल की उम्र में हुई दुखद मौत

Raj Babbar-Smita Patil Love Story: एक्टर-पॉलिटिशियन राज बब्बर फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं. वह शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घर छोड़कर जानी-मानी एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से शादी कर ली थी. फिर इसके बाद इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ है. चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 23, 2026 12:46:51 PM IST

राज बब्बर और स्मिता पाटिल की लव स्टोरी
राज बब्बर और स्मिता पाटिल की लव स्टोरी


70-80 के दशक के मशहूर अभिनेता राज बब्बर ने अपने सिनेमाई करियर में हर तरह की फिल्में की. कभी उन्होंने हीरो की भूमिका अदा की, तो कभी विलेन के रूप में दमदार रोल में नजर आए. अभिनेता अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर विवादो में रहे. शादी के बावजूद राज बब्बर, दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल से प्यार कर बैठे थे. इसके बाद स्मिता पाटिल की दुखद मौत हो गई थी. जानिए दोनों की प्रेम कहानी. 

कब हुई थी पहली मुलाकात?

अभिनेता राज बब्बर और स्मिता पाटिल की पहली फिल्म साल 1980 में आई थी, लेकिन दोनों की पहली मुलाकात फिल्म ‘भीगी पलकें’ के सेट पर हुई थी. इसी के बाद दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया था. राज बब्बर और स्मिता पाटिल का रिश्ता तब शुरू हुआ जब अभिनेता पहले से ही अभिनेत्री नादिरा बब्बर से शादीशुदा थे. उनकी प्रेम कहानी 1980 के दशक में काफी चर्चा का विषय बनी, क्योंकि इसने सामाजिक नियमों के विरुद्ध जाकर निर्णय लिया. 

घर छोड़कर राज बब्बर ने की शादी 

साल 1983 में राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से शादी की. उन्होंने शादी के लिए घर छोड़ दिया था, लेकिन अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था. साल 1986 में स्मिता पाटिल और राज बब्बर का इकलौता बेटा प्रतीक बब्बर पैदा हुआ. 13 दिसंबर 1986 को, बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के 15 दिन बाद, स्मिता पाटिल का सिर्फ 31 साल की उम्र में बच्चे के जन्म के समय हुई कुछ दिक्कतों के कारण निधन हो गया.

अंतिम वक्त में रह गई थीं अकेली

बताया जाता है स्मिता पाटिल की मां को उनका रिश्ता राज बब्बर से पसंद नहीं था. इसके साथ ही राज बब्बर और स्मिता पाटिल की शादी के बाद दोनों में मनमुटाव आ गया था. कहा जाता है कि दोनों अलग भी होने चाहते थे. अंतिम वक्त में अभिनेत्री अकेले हो गई थी. कुछ का तो कहना है कि स्मिता को  सही से इलाज नहीं मिल पाया, इस वजह से उनकी मौत हो गई. हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं है. 

Tags: Raj BabbarSmita Patil
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