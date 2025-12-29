बांग्लादेशी सिनेमा में भारत के 6 सितारों का जलवा! 1 बना सुपरस्टार और सालों तक किया राज

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिग की घटना ने पूरे भारत को हिसा कर रख दिया है. कई बॉलीवुड सितारों ने भी इस भनायक घटना की खुले तौर पर निंदा किया है. भारतीय सितारों का बांग्लादेशी सिनेमा से गहरा रिश्ता रहा है. कई भारतीय एक्टर और एक्ट्रेस ने बांग्लादेश फिल्म में काम किया है. एक बॉलीवुड एक्टर तो वहां सुपरस्टार भी बन गया है. यहां पूरी देखें…

इस पूरे लिस्ट में पहला नाम चंकी पांडे

इस लिस्ट में पहला नाम चंकी पांडे का है, जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री का शाहरुख खान कहा जाता था. उनकी पहली बांग्लादेशी फिल्म बहुत बड़ी हिट थी. उसके बाद चंकी पांडे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सालों तक बांग्लादेशी सिनेमा के सुपरस्टार बने रहे है. चंकी पांडे ने ‘स्वामी केनो असामी’, ‘बेश कोरेची प्रेम कोरेची’, और ‘मेयरा ई मानुष’ जैसी कई हिट फिल्में दीं है.

बंगाली फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने भी बांग्लादेशी सिनेमा में अपनी प्रतिभा दिखाई है. वह फिल्म तूफान में नजर आई है. जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट थी.

सोनल चौहान

सोनल चौहान जिन्होंने इमरान हाशमी के साथ हिट फिल्म जन्नत में काम किया है, उन्होंने भी बांग्लादेशी सिनेमा में अपनी प्रतिभा दिखाई है. वह सुपरस्टार शाकिब खान के साथ फिल्म दर्द में नजर आईं.

जिस्सू सेनगुप्ता

जिस्सू सेनगुप्ता ने सुपरहिट फिल्म तूफान में शाकिब खान के साथ काम किया है. उन्होंने फिल्म में विलेन का रोल निभाया था. फिल्म तूफान भारत में भी रिलीज हुई थी. जिस्सू सेनगुप्ता ने बांग्लादेशी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई है.

परमब्रत चटर्जी

बंगाली सिनेमा के मशहूर एक्टर और फिल्ममेकर परमब्रत चटर्जी ने कई बड़ी और मशहूर बांग्लादेशी फिल्मों में काम किया है. उनकी ज़्यादातर फिल्में ऐतिहासिक कहानियों और गंभीर सामाजिक मुद्दों पर आधारित है. ‘भुबन माझी’ और ‘शोनिबार बिकेल’ परमब्रत की जानी-मानी बांग्लादेशी फिल्मों में से है.

स्वस्तिका मुखर्जी

स्वस्तिका मुखर्जी ज़्यादातर बंगाली और हिंदी सिनेमा में काम करती है. 2024 में उन्होंने ‘अल्ता बानू कोखोनो ज्योत्सना देखेनी’ नाम की एक बांग्लादेशी फिल्म साइन की है. इस फिल्म में उन्हें शरीफुल राज के साथ लीड रोल मिला है.