Sitaare Zameen Par Twitter Review: 3 साल बाद बड़े पर्दे पर आमिर खान ने मारी जबरदस्त एंट्री, फिल्म देख शॉकड रह गई ऑडियंस, टिकट खिड़की पर जानें से पहले पढ़ लें रिव्यू

Sitaare Zameen Par Twitter Review: आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘सितारे ज़मीन पर’ ने आखिरकार 20 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर दर्शकों का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ट्विटर (अब एक्स) पर लोग फिल्म को ‘मास्टरपीस’ बता रहे हैं और आमिर खान की एक्टिंग से लेकर फिल्म के मैसेज तक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

जेनेलिया- आमिर की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त

फिल्म का निर्देशन आर. एस. प्रसन्ना ने किया है और इसमें आमिर खान एक बास्केटबॉल कोच की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ जेनेलिया डिसूजा भी मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं, जिनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। यह फिल्म स्पेनिश मूवी ‘चैंपियंस’ का आधिकारिक हिंदी रीमेक है।

क्या बोले दर्शक?

एक्स पर एक यूजर ने लिखा, “आमिर खान की मूवी बहुत अच्छी है। इसमें कॉमेडी भी है और एक गहरा मैसेज भी, जो दिल को छू जाता है।” कई लोगों ने फिल्म के इमोशनल सीन की सराहना करते हुए कहा कि ये दृश्य दर्शकों से सीधे जुड़ते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं।

लोग कर रहे फिल्म की तारीफ़

फिल्म में हास्य और भावना का जबरदस्त संतुलन बताया जा रहा है, जिससे यह केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। क्रिटिक्स से लेकर आम दर्शकों तक, हर कोई फिल्म की तारीफ में जुटा है और इसे “देखना जरूरी” बता रहे हैं। आमिर खान की दमदार वापसी और सामाजिक संदेश के साथ पेश की गई ये फिल्म उनके फैंस और सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।

#SitaareZameenParReview ~ MASTERPIECE! Ratings: ⭐️⭐️⭐️⭐️ ½#SitaareZameenPar is a typical #AamirKhan film, with all the ingredients to go down as one of his finest films ever! SUPER DIRECTION, SUPER SCREENPLAY, and a SUPER MESSAGE that should echo everywhere — “SABKA APNA APNA… pic.twitter.com/LDoph7qADu — CineHub (@Its_CineHub) June 19, 2025

“#SitaareZameenPar touches you, makes you question the way you think. It makes you laugh out loud, makes your eyes well up & gives you hope. It’s incredibly reassuring that a superstar like #AamirKhan would put his time, money & face to make something that’s this bold & risky”. pic.twitter.com/QQuTwoQlrv — Kate Wordy (@KateWordy) June 19, 2025

#SitaareZameenParReview –

🌟 Rating: 6.5/10 🌟 #Review After watching Aamir Khan’s Sitaare Zameen Par, it brings back memories of his older films. His look reminds you of Rang De Basanti and 3 Idiots, and at the same time, there’s a small effort to try something new. One… pic.twitter.com/zWQaw0KZ4a — Bipin Singh (@bipinsinghreal) June 19, 2025

#SitaareZameenPar is an emotional rollercoaster which makes you laugh and cry at the same time #AamirKhan delivers top-notch performance after a long time, The entire cast has done a splendid job and even with cliches, this one is a beautiful watch. (4/5)#SitaareZameenParReview pic.twitter.com/X6OdMQdckg — Afroj Hussain (@TheAfroj) June 20, 2025

#SitaareZameenPar

Mass level corporate booking ⚠️ Mumbai

PVR – Phoenix Lower Parel Baki sab shows khali pade hai

But 6:00pm & 6:45pm sh

ow sold OUT hai 😂 Corporate scam Star #AamirKhan pic.twitter.com/Z0ZILxukYe — H. (@SRKTonyStark07) June 20, 2025

