Zubeen Garg के इन 5 बॉलीवुड गानों ने छोड़ी छाप, 52 की उम्र में डूब गया चमकता सितारा

Zubeen Garg Evergreen Songs: असम की शान और बॉलीवुड के सुपरहिट सिंगर जुबीन गर्ग (Zubeen garg) अब हमारे बीच नहीं रहे. सिंगापुर में हुए हादसे ने 52 साल की उम्र में उनकी जिंदगी छीन ली. ये खबर सुनते ही उनके फैंस और म्यूज़िक लवर्स सदमे में हैं.

जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि लोगों के दिलों की धड़कन थे. उन्होंने असमिया फोक को आधुनिक धुनों के साथ मिलाकर न सिर्फ अपने प्रदेश बल्कि पूरे भारत को एक नई पहचान दी. उनकी आवाज इतनी वर्सटाइल थी कि वो सूफी, रोमांटिक, पॉप और फोक, हर जॉनर को अपने अंदाज में ढाल देते थे. यही कारण है कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट का म्यूजिकल आइकन कहा जाता है.

जुबीन गर्ग ने भले ही असम से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी जादुई आवाज ने बॉलीवुड में भी सबको दीवाना बना दिया. उनके गाए कुछ गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में टॉप पर रहते हैं. आइए याद करें उनके 5 ऐसे हिट गाने जिन्हें सुनकर उनकी याद हमेशा ताजा रहेगी.

1. या अली (Ya Ali)

2006 में आई कंगना इमरान हाशमी और शाइनी अहूजा की गैंस्टर फिल्म के इस गाने ने जुबीन गर्ग को रातोंरात बॉलीवुड स्टार बना दिया.

2. दिल तू ही बता (Dil Tu Hi Bata)

2013 में रिलीज हुई क्रिश का रोमांस और जज्बात से भरा ये गाना आज भी कपल्स का फेवरेट है. लोग इसे बार बार सुनना पसंद करते हैं.

3. जाने क्या चाहे मन (jaane kya chahe man)

साल 2012 में आई फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स का रोमांस से लबालब ये गाना जुबीन के करियर की पहचान है. इस गाने को लोग अपनी प्ले लिस्ट में जरूर रखते हैं.

4. दिलरुबा (Dilruba)

2007 में आई Namastey London का एनर्जेटिक और पैशनेट वाइब वाला ये गाना युवाओं के बीच काफी पॉपुलर रहा.

5. या अली मोहब्बत वर्जन (Ya Ali Reprise / Mohabbat Version)

इस गाने ने ये साबित कर दिया कि जुबीन को हर तरह के गाने में मास्टरी हासिल है. इन गानों ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई.

