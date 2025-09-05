बीच स्टेज पर गा रही थी ये मशहूर सिंगर, तभी अचानक हो गया हमला, चेहरे का बिगड़ गया नक्शा!

Suzanna Alvarado Viral Video: सोशल मीडिया पर देश से लेकर विदेशों तक के वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं। इसने हर सीमाओं को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक सिंगर बीच स्टेज पर खड़े होकर गाती नजर आ रही है। तभी ड्रोन उसपर हमला कर देता है। इस हमले के बाद सिंगर को चोट लग गई है। लोग उसे बचाने के लिए स्टेज की तरफ भागते नजर आ रहे हैं।

सुजाना अलवर्डो के साथ हुआ हादसा

दरअसलपेरू के चिकलायो शहर में मशहूर सिंगर सुजाना अलवर्डो (suzanna alvardo) स्टेज पर लोगों के सामने गा रही थी। पूरा शहर उन्हें सुनने के लिए आया हुआ था। मंच और बैंड की पूरी टीम स्टेज पर धमाल मचा रही थी। सुजाना भी माइक लेकर लोगों को अपने गाने की धुन पर थिरकने को मजबूर कर रही थीं। लेकिन इसी दौरान एक ड्रोन से रंग में भंग डाल दिया। सिंगर की तरफ एक ड्रोन तेजी से आता है, और उनके चेहरे से टकरा जाता है। चेहरे से ड्रोन टकराने के बाद सुजाना काफी घबरा जाती हैं। वहां मौजूद लोग सिंगर की मदद करने को लिए उनकी तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद सुजाना को मदद के लिए लोग स्टेज पर आ गए। थोड़ी ही देर में सब ठीक हो जाता है और सुजाना एक बार फिर अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू कर देती है।

Cantora é atingida por drone durante show. O que era para ser um registro especial de um show terminou em acidente no último fim de semana, em Chiclayo, ao norte do Peru. A cantora Susana Alvarado, do grupo Corazón Serrano, foi surpreendida quando um drone, usado para filmar o… pic.twitter.com/HB3rQnJtwp — Tumulto BR (@TumultoBR) September 4, 2025

लोगों ने दी तरह-तरह की प्रतिक्रिया

यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग काफी घबरा गए। लोगों ने वायरल वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रिया भी दी है। वीडियो पर कमेंट करते हुए यूजर ने लिखा-शायद कैमरे वाले ड्रोन की सेटिंग खराब हो गई है। वहीं कुछ लोगों ने इसे लापरवाही का नतीजा माना है। लोगों ने सिंगर के प्रति चिंता भी जाहिर की है। सुजाना अलवर्डो एक पेरू की मशहूर सिंगर है। इस घटना को उन्होंने बड़ी ही सजगता के साथ संभाला है।