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‘मेरा शरीर मेरा अधिकार, उसकी नजरें उसका अधिकार’; नारीवाद को लेकर गायिका सुनीता ने दी ऐसी प्रतिक्रिया, हुईं ट्रोल

Singer Sunitha Upadrasta: हाल ही में गायिका सुनीता उपद्रस्ता ने नारीवाद पर अपने विचार व्यक्त किए, जो इंटरनेट पर लोगों को पसंद नहीं आए हैं. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 25, 2026 3:16:07 PM IST

नारीवाद को लेकर सिंगर सुनीता उपद्रस्ता ने क्या कहा?
नारीवाद को लेकर सिंगर सुनीता उपद्रस्ता ने क्या कहा?


साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी गायिका सुनीता उपद्रस्ता ने नारीवाद को लेकर कुछ ऐसा कहा कि वह विवादों में घिर गईं. सिंगर ने कहा कि अगर महिलाएं मानती हैं कि यह उनका शरीर है, उनकी पसंद है, तो पुरुषों को भी यह मानने की स्वतंत्रता है कि यह उनकी आंखें हैं, उनकी पसंद है. जानिए पूरी बात. 

सुनीता उपद्रस्ता ने क्या कहा?

हाल ही में सिंगर सुनीता ने गुल्टे के साथ एक बातचीत में समानता को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, ‘महिलाएं सोचती हैं कि सिगरेट की लौ उनकी आजादी की मशाल है. सिगरेट पीने को समानता के बराबर मानना ​​दुनिया की सबसे मूर्खतापूर्ण बात है. अगर कोई पुरुष सिगरेट पीता है, तो शायद उसे कुछ मिनटों का ही नुकसान हो, लेकिन एक महिला अपने जीवन के कई घंटे खो देती है. आज समानता पर हो रही बहसें मुझे हैरान करती हैं. मुझे लगता है कि यह समय की बर्बादी है. अगर आप सोचती हैं कि आजादी का मतलब जो चाहे पहनना है, तो आप मूर्खता कर रही हैं. यह बिल्कुल भी नारीवाद नहीं है. नारीवाद का मतलब है अपने विचारों को उतना ही महत्व देना जितना किसी पुरुष के विचारों को, और अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है.’

नारीवाद को लेकर क्या बोलीं?

इंटरव्यू के दौरान जब गायिका से पूछा गया कि ‘मेरा शरीर, मेरा अधिकार’ आज एक सशक्त नारीवादी नारा है. इसपर सिंगर ने जवाब में कहा, ‘मेरा शरीर, मेरा अधिकार. और उसकी नजरें, उसका अधिकार. जब महिलाएं ऐसा कहती हैं, तो यह उसका भी अधिकार है. मेरी राय में, यह स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता. जो चाहो पहनो, जब तक तुम सुरक्षित हो. अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा न्याय नहीं करेगा या तुम्हें नहीं देखेगा, तो पहनो. खुद को सुरक्षित रखना किसी और के मेरे प्रति नजरिए को बदलने से कहीं ज्यादा आसान है. यह हमारी संस्कृति नहीं है. अगर आप मुझे पुराने ख्यालों की समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है.’

लोगों ने किया ट्रोल

जैसे ही सिंगर का ये बयान सामने आया उनका विरोध होने लगा. एक यूजर ने सिंगर से सवाल पूछते हुए कहा क्या आज के समय में ‘शालीन’ कपड़े पहनने वाली महिलाएं सुरक्षित हैं? यूजर ने पोस्ट में लिखा, ‘समाज उन महिलाओं को क्या गारंटी देता है जो ‘मेरा शरीर, मेरी पसंद’ का नारा नहीं लगातीं और शालीन कपड़े पहनती हैं कि उन्हें मौखिक या शारीरिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा? उत्पीड़न तो हर हाल में होगा, चाहे आप शालीन कपड़े पहनें या न पहनें, तो फिर क्यों?’

Tags: Singer Sunitha UpadrastaSinger Sunitha Upadrasta news
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